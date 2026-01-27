Uns 160 escolares participaron no concurso de debuxo da Feira Internacional de Apicultura de Lalín
David Liñares, promotor da feira xunto co Concello, achegou aos infantes a importancia das abellas, da biodiversidade e do coidado do medio ambiente
A entrega de premios será o 31 de xaneiro na inauguración do evento
Preto de 160 escolares de 4º de Primaria do CEIP Vicente Arias de la Maza, Xoaquín Loriga, Varela Buxán, Xesús Golmar, Manuel Rivero e o centro Scientia Lalín participaron na cuarta edición do concurso de debuxo da Feira Internacional de Apicultura de Lalín, Alvariza.
No certame, o alumnado presentou debuxos de temática apícola e estilo libre, dos cales se realizou unha preselección dos mellores traballos en cada colexio, resultando un total de 37 finalistas. Estes alumnos e alumnas finalistas serán convocados ao acto de entrega de premios, no que se distinguirán o primeiro, segundo e terceiro premio que terá lugar o vindeiro sábado 31 de xaneiro, durante a inauguración da Feira Internacional de Apicultura de Lalín, Alvariza, a partir das 12.00 horas.
O concurso foi complementado cun intenso labor divulgativo realizado por David Liñares, promotor de Alvariza xunto co concello lalinense, que percorreu persoalmente todos os centros participantes ofrecendo charlas explicativas sobre o mundo da apicultura, a importancia das abellas para o equilibrio dos ecosistemas, a protección da biodiversidade e o respecto polo medio natural.
Estas sesións tiveron tamén como obxectivo amosar á infancia que a apicultura é un sector con futuro e unha actividade da que se pode vivir, contribuíndo ao desenvolvemento do rural.
