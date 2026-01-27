Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Uns 160 escolares participaron no concurso de debuxo da Feira Internacional de Apicultura de Lalín

David Liñares, promotor da feira xunto co Concello, achegou aos infantes a importancia das abellas, da biodiversidade e do coidado do medio ambiente

A entrega de premios será o 31 de xaneiro na inauguración do evento

Á esquerda, o concelleiro de Política Social, Avelino Souto, durante a charla de David Liñares no CEIP Xesús Golmar.

Á esquerda, o concelleiro de Política Social, Avelino Souto, durante a charla de David Liñares no CEIP Xesús Golmar. / Cedida

El Correo Gallego

Lalín

Preto de 160 escolares de 4º de Primaria do CEIP Vicente Arias de la Maza, Xoaquín Loriga, Varela Buxán, Xesús Golmar, Manuel Rivero e o centro Scientia Lalín participaron na cuarta edición do concurso de debuxo da Feira Internacional de Apicultura de Lalín, Alvariza.

No certame, o alumnado presentou debuxos de temática apícola e estilo libre, dos cales se realizou unha preselección dos mellores traballos en cada colexio, resultando un total de 37 finalistas. Estes alumnos e alumnas finalistas serán convocados ao acto de entrega de premios, no que se distinguirán o primeiro, segundo e terceiro premio que terá lugar o vindeiro sábado 31 de xaneiro, durante a inauguración da Feira Internacional de Apicultura de Lalín, Alvariza, a partir das 12.00 horas.

O concurso foi complementado cun intenso labor divulgativo realizado por David Liñares, promotor de Alvariza xunto co concello lalinense, que percorreu persoalmente todos os centros participantes ofrecendo charlas explicativas sobre o mundo da apicultura, a importancia das abellas para o equilibrio dos ecosistemas, a protección da biodiversidade e o respecto polo medio natural.

Estas sesións tiveron tamén como obxectivo amosar á infancia que a apicultura é un sector con futuro e unha actividade da que se pode vivir, contribuíndo ao desenvolvemento do rural.

