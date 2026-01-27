La falta de guardias civiles complica la respuesta ante la oleada de robos en el cinturón de Santiago

Mientras continúan las investigaciones sobre la oleada de robos que sufrieron en los últimos dos meses decenas de viviendas en concellos de la zona sur de Santiago -como Teo, Ames, Vedra, Boqueixón o A Estrada-, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) alerta sobre la falta de efectivos en Galicia, una carencia que, según denuncia, se arrastra desde hace más de una década y que está teniendo consecuencias directas en la seguridad ciudadana. Según explica el secretario provincial del sindicato, Pedro Mariscal, solo en la provincia de A Coruña hacen falta 400 agentes más, en tanto que para toda la comunidad serían necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la AUGC, unos 1.500 efectivos a mayores.

“El problema no es nuevo, llevamos más de diez años reclamando más personal”, subraya Mariscal, que pone como ejemplo la situación del Puesto Principal de Milladoiro, que es el único de estas características en una de las demarcaciones más extensas de Galicia. Desde este cuartel, que cuenta con medio centenar de agentes, aunque en estos momentos dispone solo del 85% del personal, se cubre de forma fija y durante las 24 horas del día el territorio de Ames —un municipio que ya supera los 33.000 habitantes—, pero también otros muchos concellos próximos, donde no siempre hay patrullas operativas.

Según explica, los puestos ordinarios, como los de Lestedo, Brión, Sigüeiro, Padrón o Negreira, con plantillas que rara vez superan la veintena de agentes, no tienen capacidad para ofrecer atención ciudadana ni patrullaje las 24 horas. “Al final una gran parte de la carga de trabajo recae en Milladoiro, que puede sacar un número limitado de patrullas al día, insuficiente para cubrir una población tan amplia y tantos kilómetros”, señala.

La situación se agrava, apunta Mariscal, porque una sola patrulla puede verse obligada a cubrir extensiones “equivalentes a la mitad de la isla de Ibiza”, con largas distancias entre distintos núcleos de población. “Eso merma claramente la capacidad de reacción ante una emergencia o una necesidad urgente”, advierte.

Más unidades con los mismos agentes

Desde la AUGC también se denuncia que la creación de unidades especializadas —como VioGen, Roca, Pegaso o los Equipos @ (Arroba)— se ha hecho detrayendo agentes de los puestos territoriales, en lugar de aumentar el catálogo de personal. “Quitas dos de aquí, otros dos de allá y al final estás sacando patrullas de la calle”, resume el responsable sindical.

“Los delincuentes estudian dónde hay menos presión policial y actúan con mayor tranquilidad” Pedro Mariscal — Secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles

En este contexto, Mariscal considera que la escasez de efectivos ha podido facilitar la actuación de la banda organizada que estaría detrás de los robos en viviendas registrados desde finales de noviembre y que se atribuyen a la llamada Banda del Volvo, en alusión a uno de los primeros vehículos que habría utilizado la organización para moverse en los concellos afectados. “No es que la falta de personal sea la causa de que roben, pero sí les ayuda. Los delincuentes estudian dónde hay menos presión policial y actúan con mayor tranquilidad”, explica. Y añade: “Mientras no noten esa presión, van a seguir delinquiendo”.

El sindicato recuerda además que las plantillas actuales están diseñadas con criterios de 2008, pese al notable crecimiento poblacional y de actividad en municipios del área metropolitana de Santiago. Aunque el Ministerio del Interior aprobó una actualización el pasado año, muchas de esas plazas siguen sin cubrirse. “Galicia no está en los primeros puestos del ranking de delincuencia y eso hace que siempre se nos relegue a la hora de reforzar efectivos”, concluye Mariscal.

Entretanto, el grupo de Patrimonio de la Guardia Civil sigue tras la pista de la organización delictiva que desde finales de noviembre asaltó decenas de viviendas en municipios del área metropolitana de Santiago e incluso de la propia capital gallega. Según fuentes policiales, la red criminal es «amplia» y cuenta con distintas «ramificaciones», lo que le habría permitido actuar también en otros concellos de las provincias de Pontevedra y Lugo. Ese carácter itinerante dificulta las investigaciones, aunque los agentes a cargo de las pesquisas mantienen abiertas varias líneas de trabajo.