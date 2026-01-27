ACCIDENTE
Dos heridos graves en un accidente tras una granizada en la autovía AG-55 en Carballo
Reabierta la circulación por uno de los carriles en sentido A Coruña
Dos personas han resultado heridas de gravedad en un accidente ocurrido esta mañana en la autovía AG-55, a su paso por Carballo. Ambas quedaron atrapadas en el turismo y han tenido que ser excarceladas por los bomberos.
El accidente se produjo unos minutos antes de las 7.00 horas en el kilómetro 32,800, en sentido A Coruña. Uno de los vehículos implicados se salió de la vía y, posteriormente, impactó con otro turismo, debido a la presencia de granizo en la calzada, según informa la Guardia Civil.
Las dos personas heridas han sido evacuadas en ambulancia al Hospital de A Coruña, y la circulación ya ha sido restablecida, aunque solo un carril, en dirección a la ciudad herculina. El tráfico está siendo desviado en el kilómetro 33 hacia la carretera AC-552.
En el lugar del accidente están trabajando tres patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, una de Seguridad Ciudadana, personal de mantenimiento de la vía, bomberos y Policía Local de Carballo.
