Dos heridos graves en un accidente tras una granizada en la autovía AG-55 en Carballo

Reabierta la circulación por uno de los carriles en sentido A Coruña

Efectivos de Emergencias en el lugar del accidente en Carballo.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Dos personas han resultado heridas de gravedad en un accidente ocurrido esta mañana en la autovía AG-55, a su paso por Carballo. Ambas quedaron atrapadas en el turismo y han tenido que ser excarceladas por los bomberos.

El accidente se produjo unos minutos antes de las 7.00 horas en el kilómetro 32,800, en sentido A Coruña. Uno de los vehículos implicados se salió de la vía y, posteriormente, impactó con otro turismo, debido a la presencia de granizo en la calzada, según informa la Guardia Civil.

Las dos personas heridas han sido evacuadas en ambulancia al Hospital de A Coruña, y la circulación ya ha sido restablecida, aunque solo un carril, en dirección a la ciudad herculina. El tráfico está siendo desviado en el kilómetro 33 hacia la carretera AC-552.

En el lugar del accidente están trabajando tres patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, una de Seguridad Ciudadana, personal de mantenimiento de la vía, bomberos y Policía Local de Carballo.

