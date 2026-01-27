PUBLICACIÓN
A Real Academia Galega presenta a obra ‘Toponimia de Zas’, de Xosé María Lema
O acto terá lugar o 6 de febreiro no Auditorio de Baio
A Real Academia Galega e o Concello zaense presentarán o 6 de febreiro, ás 20.00 horas, a obra Toponimia de Zas, de Xosé María Lema Suárez. O acto terá lugar no Auditorio de Baio.
Toponimia de Zas forma parte da colección Terra Nomeada da Asociación Galega de Onomástica da Real Academia Galega e afonda nas orixes etimolóxicas de 117 lugares e máis de 20 espazos xeográficos da comarca da Terra de Soneira, contribuíndo á preservación e difusión do patrimonio inmaterial do territorio.
Lema Suárez é un autor moi vencellado ao Concello de Zas e é, xunto con Evaristo Domínguez, coautor do libro Zas polo Miúdo.
No acto intervirán, ademais do autor, o citado Evaristo Domínguez; o alcalde de Zas, Manuel Muíño; Antón Santamarina, membro do Seminario de Onomástica da Real Academia Galega; e Ana Boullón, da Asociación Galega de Onomástica.
O rexedor zaense, Manuel Muíño, destaca que «accións coma esta amosan o compromiso do Concello por promover a cultura galega e a posta en valor da nosa lingua».
Anima á veciñanza a participar neste acto e a «coñecer máis a fondo a historia e o significado dos nomes da nosa terra».
