TEMPORAL JOSEPH

Ríos desbordados, carreteras cortadas y cortes de luz en Costa da Morte y Barbanza

En Noia, un fallo eléctrico obligó a cerrar la piscina municipal

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

El paso de la borrasca Joseph y las intensas lluvias de las últimas horas provocaron el desbordamiento de ríos, que dejaron alguna vivienda cercada por el agua en Torelo (Vimianzo), carreteras secundarias cortadas, cortes eléctricos en diversos puntos de Rianxo y el cierre de la piscina de Noia.

En Vimianzo, el río Grande, a su paso por Torelo, se desbordó y la riada llegó al borde de la AC-552, bordeando varias casas del lugar, aunque no causó daños más allá del corte de vía secundaria que une este núcleo y el de Señoráns.

Vivienda rodeada por el agua tras el desbordamiento del río Grande, en Torelo - Vimianzo.

Vivienda rodeada por el agua tras el desbordamiento del río Grande, en Torelo. / J. M. R.

En Zas, los trabajadores de la brigada de obras están trabajando desde primeras horas de la mañana para recuperar los desperfectos ocasionados por el temporal, según informa el Concello. "Pedimos á veciñanza moita prudencia, especialmente nos desprazamentos, para evitar posibles incidentes mentres continúan os traballos", señalan.

Operarios de Zas limpiando una vía local afectada por el arrastre de lodo y piedras.

Operarios de Zas limpiando una vía local afectada por el arrastre de lodo y piedras. / C. Zas

Además, del anegamiento de varias vías por el desborde de arroyos, también fue precintado el paseo fluvial de Baio, por el desbordamiento del río Grande, y el área recreativa de Brandomil quedó anegada tras salir de su cauce el río Xallas.

Por su parte, en Rianxo, el alcalde, Julián Bustelo, informa de que la rotura de un cable dejó sin suministro eléctrico la zona este y sureste del muncipio. "Se ben onte á noite se optou por unha solución provisional para reestablecer o servizo, agora mesmo xa se está traballando para arranxar a avería. Isto provocará que o subministro permaneza interrompido aproximadamente ata o mediodía", señala.

Derrumbe de tierras en Rianxo debido a las intensas lluvias.

Derrumbe de tierras en Rianxo debido a las intensas lluvias. / Policía Local

Por su parte, el Concello de Noia informa de la aparición de una nueva avería en el sistema eléctrico, "xerada por mor do temporal" en la piscina municipal. Con el fin de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones, "a piscina permanecerá pechada ata novo aviso".

El equipo técnico, añaden, "xa está a traballar na súa resolución, e dende o Concello lamentamos os inconvintes que isto poidese ocasionar".

