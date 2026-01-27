Rueda defiende el impulso a la energía eólica desde la planta de Siemens Gamesa en Sigüeiro

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó este martes la planta de reparación de componentes eólicos de Siemens Gamesa, ubicada en el polígono industrial de Sigüeiro, desde donde lanzó un mensaje en defensa del desarrollo de la energía eólica en Galicia como motor industrial, generador de empleo y elemento clave para la competitividad del tejido productivo.

Durante su intervención, Rueda subrayó que la Administración autonómica analiza de forma detallada cada proyecto eólico que se presenta y que no todas las solicitudes reciben autorización.

“Cada solicitud que se hace de una nueva instalación eólica se examina y no todas se autorizan, por supuesto”, afirmó, señalando que algunas no pueden salir adelante “por el emplazamiento, por las características o por lo que influyen en el entorno”.

No obstante, el presidente gallego advirtió de las consecuencias de frenar proyectos que sí cumplen con los requisitos. “Lo que se puede autorizar hay que autorizarlo”, señaló, al tiempo que recordó que Galicia fue líder en el sector y dejó de serlo por no aprovechar determinadas oportunidades.

Oportunidades perdidas y descompensación territorial

Rueda lamentó que proyectos que no se desarrollaron en la comunidad hayan sido aprovechados por otros territorios. “Las oportunidades que podíamos haber aprovechado nosotros, las aprovecharon otros”, afirmó. Una situación que, cree, “no es casual” y ante la que, a su juicio, Galicia no debe resignarse.

En este sentido, defendió el derecho de los gallegos a crecer en igualdad de condiciones: “Todo el mundo tiene derecho a competir, pero nosotros también”.

Así, el presidente de la Xunta cuestionó la oposición recurrente a los proyectos eólicos en Galicia y la judicialización casi automática de las nuevas instalaciones, aunque sin referirse explícitamente a las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que mantienen paralizados decenas de proyectos eólicos en la comunidad.

“Que todas las peticiones de instalación eólica que hay en Galicia se recurran por sistema, siempre por los mismos, no es normal”, aseguró, recordando que esta situación ha sido señalada incluso por tribunales superiores.

Rueda destacó que este escenario contrasta con lo que ocurre en otros territorios, donde los proyectos no se paralizan de manera sistemática.

La eólica como motor industrial y de empleo

Durante la visita a la planta de Siemens Gamesa, el presidente gallego puso en valor el papel de la energía eólica no solo para atraer y mantener industrias, sino también por todo el empleo asociado a su mantenimiento, modernización y reparación.

“Hay que repararlo, hay que modernizarlo, hay que mantenerlo y eso da muchísimo trabajo también”, afirmó sobre una empresa que señaló como ejemplo claro de esa actividad industrial ligada a la eólica.

Dirigiéndose a los trabajadores y a los directivos de la compañía, agradeció su apuesta por Galicia y la decisión de consolidar su actividad en la comunidad.

Rueda concluyó con un mensaje de defensa del sector eólico y de la necesidad de explicar su impacto real. “Que vinieran aquí, simplemente a hablar con vosotros o hablar con las industrias que necesitan esa energía verde”, afirmó en referencia a quienes sostienen que la eólica no genera riqueza.

El presidente insistió en que la energía verde y más barata es clave para atraer empresas y mantenerlas en Galicia, así como para que todo el ecosistema industrial que gira en torno a ella se quede en la comunidad. “Si tenemos eso claro y lo defendemos con rigor, seguro que nos irá bien”, concluyó, para apelar también a mantener y reforzar, bajo el sello de Galicia Calidade, la posición puntera que Galicia tuvo durante años en el sector.