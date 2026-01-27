Más de 330 solicitudes para las ayudas de Política Social de la Diputación coruñesa

La Diputación de A Coruña ha cerrado el plazo de las convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del área de Política Social para el ejercicio 2026 con un balance de más de 330 solicitudes presentadas por entidades sociales y ayuntamientos. Estas ayudas cuentan con un presupuesto global de 13,4 millones de euros, destinado a reforzar los servicios sociales, los cuidados, el envejecimiento activo y la atención comunitaria en toda la provincia.

Las entidades sociales han presentado solicitudes a varias líneas de ayuda para el funcionamiento, la inversión y la mejora de infraestructuras y programas, con un presupuesto total de unos 3,7 millones de euros. Destacan las ayudas a inversiones y mejoras en centros sociales, dotadas con 1 millón de euros y que concentraron 76 peticiones.

Otras líneas relevantes son las destinadas a centros y programas de servicios sociales y apoyo comunitario, con 900.000 euros cada una, y un elevado número de solicitudes. Por otro lado, las subvenciones para programas sociosanitarios y de voluntariado, con 500.000 euros, reflejan el creciente peso de la colaboración social en el ámbito de los cuidados.

En el caso de los ayuntamientos, la mayor partida corresponde al mantenimiento y refuerzo de los servicios sociales comunitarios, con 9,1 millones de euros y 81 solicitudes presentadas. Estas ayudas permiten financiar cerca de 400.000 horas anuales del servicio de ayuda a domicilio y la contratación de más de 180 profesionales del ámbito social. Además, las cuantías para programas municipales de envejecimiento activo, dotadas con 511.000 euros, registraron 68 solicitudes, con un notable incremento respecto al año anterior, mientras que las ayudas para la adquisición de vehículos para servicios sociales contaron con un presupuesto de 100.000 euros y 20 solicitudes.

Noticias relacionadas

La diputada de Política Social, Mar García Vidal, destacó que “o elevado número de solicitudes confirma a importancia destas axudas para soster o traballo diario do tecido social e dos concellos, e demostra a necesidade de seguir fortalecendo os servizos sociais de proximidade, tanto municipais como das asociacións sociais que desenvolven un traballo fundamental para miles de persoas en situacións vulnerables”.