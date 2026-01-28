Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Estrada recupera un dos seus retablos máis icónicos

Trátase do situado na igrexa de San Tomé de Ancorados

O próximo venres organizarase unha misa cantada para estrear a súa nova imaxe

Estado actual do retablo maior da igrexa de San Tomé de Ancorados.

Estado actual do retablo maior da igrexa de San Tomé de Ancorados. / Cedida

El Correo Gallego

A Estrada

Os veciños da parroquia estradense de San Tomé de Ancorados poderán asistir este venres á estrea das obras de restauración do retablo maior da súa igrexa parroquial, unha peza que vén de se recuperada en virtude do convenio acadado entre o Concello da Estrada, a Consellería de Cultura e a Arquidiocese de Santiago de Compostela.

O templo acollerá o venres unha misa cantada ás 19.00 horas, á que está prevista a asistencia do arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández; do conselleiro de Cultura, José López Campos; e do alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao Dono, entre outros.

As obras de restauración deste retablo comezaron o pasado mes de agosto e foron desenvolvidas pola firma Artegal Restauraciones, cun orzamento que se situou por encima dos 50.000 euros e que foi asumido principalmente pola Xunta de Galicia, cunha achega por parte da Administración local.

O retablo de San Tomé é de estilo Barroco e foi construído arredor do ano 1750 polo compostelán Luis Parcero. Debido ao paso do tempo, o que topou o equipo de restauración foi un retablo en moi mal estado de conservación, con perda de elementos decorativos e un ataque grave de térmite. Ademais, partes da estrutura da peza estaban caídas, caso do lateral esquerdo do ático.

Imaxe do anterior estado do retablo.

Imaxe do anterior estado do retablo. / Cedida

Os traballos realizados supuxeron unha recuperación completa da estrutura, cunha limpeza das policromías e unha correcta fixación. Deste modo, o que poderán ver agora os veciños é a recuperación da repolicromía que se efectuou sobre esta peza a comezos do século XX.

