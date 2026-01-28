A Estrada recupera un dos seus retablos máis icónicos
Trátase do situado na igrexa de San Tomé de Ancorados
O próximo venres organizarase unha misa cantada para estrear a súa nova imaxe
Os veciños da parroquia estradense de San Tomé de Ancorados poderán asistir este venres á estrea das obras de restauración do retablo maior da súa igrexa parroquial, unha peza que vén de se recuperada en virtude do convenio acadado entre o Concello da Estrada, a Consellería de Cultura e a Arquidiocese de Santiago de Compostela.
O templo acollerá o venres unha misa cantada ás 19.00 horas, á que está prevista a asistencia do arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández; do conselleiro de Cultura, José López Campos; e do alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao Dono, entre outros.
As obras de restauración deste retablo comezaron o pasado mes de agosto e foron desenvolvidas pola firma Artegal Restauraciones, cun orzamento que se situou por encima dos 50.000 euros e que foi asumido principalmente pola Xunta de Galicia, cunha achega por parte da Administración local.
O retablo de San Tomé é de estilo Barroco e foi construído arredor do ano 1750 polo compostelán Luis Parcero. Debido ao paso do tempo, o que topou o equipo de restauración foi un retablo en moi mal estado de conservación, con perda de elementos decorativos e un ataque grave de térmite. Ademais, partes da estrutura da peza estaban caídas, caso do lateral esquerdo do ático.
Os traballos realizados supuxeron unha recuperación completa da estrutura, cunha limpeza das policromías e unha correcta fixación. Deste modo, o que poderán ver agora os veciños é a recuperación da repolicromía que se efectuou sobre esta peza a comezos do século XX.
