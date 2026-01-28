Afigal presenta en Carballo las líneas de financiación del Igape para 2026

Afigal programó para este viernes, 30 de enero a las 12:00 horas, una jornada informativa en Carballo para presentar las nuevas líneas de financiación del Igape para 2026, que la sociedad de garantía recíproca canaliza para apoyar a pymes y autónomos gallegos.

El objetivo del encuentro es acercar al tejido empresarial local las principales novedades y oportunidades que ofrecen estos instrumentos financieros.

La sesión tendrá lugar en el Vivero de Empresas de la Cámara de A Coruña, ubicado en el polígono de Bértoa, y está dirigida a pymes, autónomos y emprendedores interesados en conocer las distintas opciones de financiación disponibles.

Durante la jornada, Jacobo Ortiz, director comercial de Afigal, explicará el funcionamiento de las nuevas líneas promovidas por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y resolverá las dudas de las personas asistentes.