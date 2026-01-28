Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre galeríasJuicio Antonio CostaHuelga de busesNueva borrascaExpropiaciones IDIS
instagram

JORNADA

Afigal presenta en Carballo las líneas de financiación del Igape para 2026

El acto está dirigido a pymes, autónomos y emprendedores

La jornada será este viernes en el Vivero de Empresas de Carballo.

La jornada será este viernes en el Vivero de Empresas de Carballo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Afigal programó para este viernes, 30 de enero a las 12:00 horas, una jornada informativa en Carballo para presentar las nuevas líneas de financiación del Igape para 2026, que la sociedad de garantía recíproca canaliza para apoyar a pymes y autónomos gallegos.

El objetivo del encuentro es acercar al tejido empresarial local las principales novedades y oportunidades que ofrecen estos instrumentos financieros.

La sesión tendrá lugar en el Vivero de Empresas de la Cámara de A Coruña, ubicado en el polígono de Bértoa, y está dirigida a pymes, autónomos y emprendedores interesados en conocer las distintas opciones de financiación disponibles.

Noticias relacionadas y más

Durante la jornada, Jacobo Ortiz, director comercial de Afigal, explicará el funcionamiento de las nuevas líneas promovidas por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y resolverá las dudas de las personas asistentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents