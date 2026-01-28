Enreguéifate bate récords con corenta e oito centros educativos e 109 talleres

O proxecto Enreguéifate, baseado no uso da improvisación oral para impulsar a dinamización lingüística, bate récords e suma un total de 109 obradoiros escolares en 48 centros educativos dos seis concellos promotores da iniciativa: Ames, Arzúa, Carballo, Pontevedra, Santiago de Compostela e Teo.

Estes encontros, dirixidos ao alumnado de 5º e 6º de Primaria e da ESO, están dinamizados por referentes e profesionais da regueifa co obxectivo de espertar no alumnado a curiosidade polos xéneros de improvisación oral en galego e construír espazos de socialización, expresión e comunidade na nosa lingua para a xente moza.

Baixo o lema Versos doutro universo, esta edición do Enreguéifate reforza o carácter expansivo, inclusivo e integrador da regueifa, como o demostra a recente adhesión do concello de Arzúa ao proxecto, ampliando así a rede de colaboración institucional arredor da creación oral en galego.