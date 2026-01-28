Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre galeríasJuicio Antonio CostaHuelga de busesNueva borrascaExpropiaciones IDIS
instagram

SERVICIOS

Fisterra abre as portas da terceira Casa do Maior

Está ubicada en Vilar e a veciñanza poderá visitala o sábado

O alcalde, Luis Insua, 5º esqda., con profesionais portugueses na Casa do Maior de Suarriba.

O alcalde, Luis Insua, 5º esqda., con profesionais portugueses na Casa do Maior de Suarriba. / C.

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

O Concello de Fisterra segue ampliando servizos coa posta en marcha da terceira Casa do Maior, en Vilar, xestionada por Ponte Olveira Sociedade Cooperativa Galega.

O sábado, día 31, celebrarase unha xornada de portas abertas a partir das 12.00 horas para compartir cos veciños e veciñas e "dar a coñecer o lugar dende o máis profundo, e descubrir un proxecto deseñado para permitir que os nosos maiores poidan seguir vivindo no seu propio entorno coa mellor calidade de vida", subliñan dende o Concello.

Noticias relacionadas y más

O proxecto está financiado pola Xunta de Galicia e apoiado polo Concello de Fisterra, que suma esta nova Casa do Maior as dúas xa existentes en Suarriba, na parroquia de Sardiñeiro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents