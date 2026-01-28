Fisterra abre as portas da terceira Casa do Maior

O Concello de Fisterra segue ampliando servizos coa posta en marcha da terceira Casa do Maior, en Vilar, xestionada por Ponte Olveira Sociedade Cooperativa Galega.

O sábado, día 31, celebrarase unha xornada de portas abertas a partir das 12.00 horas para compartir cos veciños e veciñas e "dar a coñecer o lugar dende o máis profundo, e descubrir un proxecto deseñado para permitir que os nosos maiores poidan seguir vivindo no seu propio entorno coa mellor calidade de vida", subliñan dende o Concello.

O proxecto está financiado pola Xunta de Galicia e apoiado polo Concello de Fisterra, que suma esta nova Casa do Maior as dúas xa existentes en Suarriba, na parroquia de Sardiñeiro.