COMUNICACIONES
Nuevo fallo en el servicio móvil y de internet en Laxe, Cabana, Ponteceso y Malpica
La caída de la red supera ya las doce horas y afecta a vecinos, empresas e instituciones
Los vecinos de Laxe, Cabana, Ponteceso y Malpica volvieron a quedar hoy sin cobertura de telefónía móvil y servicio de internet de Movistar, un problema que se viene repitiendo periódicamente en los últimos meses.
Una situación que se prolonga ya más de doce horas sin que, por el momento, se haya subsanado. El origen de estos fallos parece estar en el repetidor del Monte Blanco, que da cobertura a dichos municipios y, desde la compañía de telefonía achacan parte de esos problemas a robos de cable.
El malestar y la indignación es el sentir general en dichos municipios, ya que la falta de servicio afectó a particulares, pero también a empresas y servicios públicos, muchos de los cuales no pudieron desarrollar su trabajo habitual.
Los concellos de Laxe, Cabana, Ponteceso y Malpica ya registraron una queja formal conjunta el pasado 17 de enero sin que, por el momento, sus demandas haya sido atendidas, dado que los cortes de servicio continúan.
