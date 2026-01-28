Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INFRAESTRUTURAS

O BNG pide incluír no proxecto da autovía o enlace ao polígono de Vimianzo

Considera que "é prioritario" e tamén crear un acceso á capital local

O acceso ao polígono vimiancés está previsto no proxecto, pero non a súa construción.

O acceso ao polígono vimiancés está previsto no proxecto, pero non a súa construción. / SEA

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

O BNG de Vimianzo solicitará o apoio do pleno para instar á Xunta a modificar o proxecto da primeira fase da prolongación da autovía da Costa da Morte, no treito Santa Irena – AC-432, actualmente en fase de licitación.

Os nacionalistas consideran que, tal e como está formulado, «prexudica gravemente os intereses económicos, territoriais e de mobilidade do concello, ao non incluír o enlace previsto no lugar do Foxo co vial de acceso ao parque empresarial e á propia vila de Vimianzo, unha infraestrutura clave para garantir a competitividade do tecido produtivo».

O voceiro do BNG, Benjamín Queiro, sinala que «é prioritario dar acceso a unha infraestrutura estratéxica e habilitar unha nova entrada á vila que evite saturar o cruce de Camariñas». Advirte ademais de que non incluír agora este enlace «encarecería enormemente a execución futura».

