INFRAESTRUTURAS
O BNG pide incluír no proxecto da autovía o enlace ao polígono de Vimianzo
Considera que "é prioritario" e tamén crear un acceso á capital local
O BNG de Vimianzo solicitará o apoio do pleno para instar á Xunta a modificar o proxecto da primeira fase da prolongación da autovía da Costa da Morte, no treito Santa Irena – AC-432, actualmente en fase de licitación.
Os nacionalistas consideran que, tal e como está formulado, «prexudica gravemente os intereses económicos, territoriais e de mobilidade do concello, ao non incluír o enlace previsto no lugar do Foxo co vial de acceso ao parque empresarial e á propia vila de Vimianzo, unha infraestrutura clave para garantir a competitividade do tecido produtivo».
O voceiro do BNG, Benjamín Queiro, sinala que «é prioritario dar acceso a unha infraestrutura estratéxica e habilitar unha nova entrada á vila que evite saturar o cruce de Camariñas». Advirte ademais de que non incluír agora este enlace «encarecería enormemente a execución futura».