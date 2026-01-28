La jefa de sala de un restaurante de Padrón, entre las mejores y más prometedoras de España

La 24ª edición del congreso gastronómico Madrid Fusión Alimentos de España ha entregado este miércoles sus ya tradicionales premios Revelación, dedicados a las promesas nóveles del mundo de la alta cocina.

Estos premios, creados en 2003, cuentan con tres categorías diferenciadas: Cocinero Revelación, Sala Revelación y Pastelero Revelación.

El precio más codiciado

Sin duda, el galardón más destacado es el de Cocinero Revelación, que en esta edición ha recaído en la dupla conformada por Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena, del Masta Taberna (Zarautz, Guipúzcoa).

El podio lo completaron Mauro Rivas, Armand Vidal y Clara Campoamor de Sol Post (Formentera) en segunda posición, y en tercera Kiko Rocher y Loli Sambal de Terra (Cullera, Valencia), y José María Borrás de Aquiara (Menorca). Cerca del podio se quedaron Borja Piñeiro y Elia Pereira, la pareja de cocineros detrás de Lado, ubicado en el municipio de Muiños (Ourense).

Elia Pereira y Borja Piñeiro / Lado

Padrón, en la élite de la sala

En cuanto al premio de Sala Revelación, que reconoce la labor de un profesional que destaca por "su capacidad para dirigir el servicio en la sala de cualquier tipo de restaurante", recayó, en su tercera edición, en Adrián Fernández del restaurante Lera (Zamora) por su "excelente capacidad para dirigir el servicio de sala".

El podio lo completaron Mario Tofé del restaurante Èter (Madrid) y Giorgia Scaramella de Aromata (Palma de Mallorca). Un podio al que estuvo cerca de acceder Mariana Ortellado del Asador O'Pazo en Padrón, aunque finalmente se quedó a las puertas.

Asador O'Pazo, en Padrón / Asador O Pazo

Sin embargo, a pesar de no colarse en el 'top', la distinción como finalista de estos galardones la sitúan como una de las jefas de sala más prometedoras de España.

El dulce también tiene su hueco

Por último, en su cuarta edición, el Premio Pastelero Revelación ha sido para Miguel Yeste, de la pastelería Obrar (Madrid) y considerado como "uno de los talentos más prometedores del universo dulce". En segundo y tercer lugar fueron reconocidos Valentina Montealegre y Gonzalo Alonso del restaurante Aromata (Palma de Mallorca) y Jorge Ruiz del Vandelvira(Jaén).