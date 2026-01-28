FORMACIÓN
A Universidade Sénior volve a Zas con tres módulos formativos
As persoas maiores de 50 anos poden inscribirse ata o 5 de febreiro
A Universidade Sénior da Costa da Morte volve a Zas. Xa está aberto o prazo de inscrición para a oitava edición dun programa dirixido a persoas maiores de cincuenta anos.
As sesións terán lugar durante os meses de febreiro e marzo no centro sociocultural de Baio, e serán impartidas por profesorado da Universidade da Coruña (UDC). O programa estrutúrase en tres grandes módulos: Humanidades e Ciencias Sociais, Ciencias da Terra e Tecnoloxía e Ciencias da Vida e da Saúde, ofrecendo unha formación variada e adaptada aos intereses do alumnado.
O prazo de inscrición, totalmente gratuíto, permanecerá aberto ata o 5 de febreiro. As clases desenvolveranse en horario de 17.00 a 19.00 horas, dous días á semana. As persoas interesadas poderán formalizar a inscrición online a través da páxina web https://universidadesenior.org/costa-da-morte/ ou de forma presencial a través dos axentes de desenvolvemento local dos concellos.
O alcalde, Manuel Muíño, asegura que «a Universidade Sénior é un exemplo de como o acceso ao coñecemento non entende de idades e de como desde Zas somos quen de ofrecer programas de calidade que atraen participación máis alá do noso propio concello». Na última edición participaron máis de sesenta persoas.
