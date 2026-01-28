Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Xunta pon en valor as 267 rutas de transporte na Costa da Morte

O PSOE esixe "datas e garantías" para aumentar prazas en Bergantiños

Estación de Autobuses de Carballo.

Estación de Autobuses de Carballo. / Páxinas Galegas

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, puxo en valor no Parlamento a oferta de transporte interurbano na Costa da Morte, cun total de 267 rutas.

Destacou os 58 servizos diarios, de luns a venres, entre Carballo e A Coruña, e os 30 na fin de semana. «Cada día laborable habilítanse máis de 950 prazas no servizos directos», explicou. O número de viaxeiros pasou de 235.000 en 2023 a máis de 290.000 en 2025.

Calvo lembrou ademais que, «sempre que é factible, e na medida dos recursos dispoñibles, a Xunta adecúa os servizos ás necesidades dos viaxeiros, creando novas liñas, incrementando as frecuencias, axustando horarios e aumentando a capacidade dos autobuses».

Aclarou tamén que, tanto na Costa da Morte como no resto de Galicia, «o transporte escolar está garantido con praza asignada e horarios axustados aos centros de ensino».

Pola súa banda, a deputada do PSdeG-PSOE Patricia Iglesias acusou a Consellería de Infraestruturas de «incumprir as promesas» para reforzar as liñas que unen Bergantiños con Santiago e «resolver o problema estrutural» do transporte público por estrada.

Por iso, os socialistas esíxenlle ao Goberno galego «datas e garantías» para incrementar as prazas de autobús na comarca de Bergantiños.

Iglesias dixo que a comarca "está farta de chapuzas, de improvisacións e de sentirse tratada como un territorio de segunda", como resume a situación "da estación pantasma de Carballo, que permanece abandonada, sen oficina, sen información e dando medo á noite".

