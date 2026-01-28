PARLAMENTO
A Xunta pon en valor as 267 rutas de transporte na Costa da Morte
O PSOE esixe "datas e garantías" para aumentar prazas en Bergantiños
O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, puxo en valor no Parlamento a oferta de transporte interurbano na Costa da Morte, cun total de 267 rutas.
Destacou os 58 servizos diarios, de luns a venres, entre Carballo e A Coruña, e os 30 na fin de semana. «Cada día laborable habilítanse máis de 950 prazas no servizos directos», explicou. O número de viaxeiros pasou de 235.000 en 2023 a máis de 290.000 en 2025.
Calvo lembrou ademais que, «sempre que é factible, e na medida dos recursos dispoñibles, a Xunta adecúa os servizos ás necesidades dos viaxeiros, creando novas liñas, incrementando as frecuencias, axustando horarios e aumentando a capacidade dos autobuses».
Aclarou tamén que, tanto na Costa da Morte como no resto de Galicia, «o transporte escolar está garantido con praza asignada e horarios axustados aos centros de ensino».
Pola súa banda, a deputada do PSdeG-PSOE Patricia Iglesias acusou a Consellería de Infraestruturas de «incumprir as promesas» para reforzar as liñas que unen Bergantiños con Santiago e «resolver o problema estrutural» do transporte público por estrada.
Por iso, os socialistas esíxenlle ao Goberno galego «datas e garantías» para incrementar as prazas de autobús na comarca de Bergantiños.
Iglesias dixo que a comarca "está farta de chapuzas, de improvisacións e de sentirse tratada como un territorio de segunda", como resume a situación "da estación pantasma de Carballo, que permanece abandonada, sen oficina, sen información e dando medo á noite".
- Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9
- Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
- Netflix regresa a Santiago para rodar una serie de época sobre el primer asesino en serie de España
- Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos
- Termina sin acuerdo la reunión para poner fin a las huelgas de buses en Santiago
- Sale a la venta una vivienda señorial con garaje en pleno centro de Santiago por 840.000 euros
- La borrasca Joseph sume al tráfico de Santiago en el caos y frustra el aterrizaje de un avión dos veces en Lavacolla
- Un accidente múltiple obliga a cortar la AP-9 en sentido Santiago