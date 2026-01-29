A Baña reserva 533.000 euros del POS+ 2026 para gasto corriente y pago a proveedores

Los distintos Planes de Obras e Servizos (POS+) de la Diputación de A Coruña centraron el primer pleno ordinario del año en el Concello da Baña. La Corporación debatió y aprobó propuestas que en total superan los 870.000 euros y fueron aprobadas por unanimidad.

En lo que respecta al POS+2026, que asigna al Concello da Baña un total de 660.202 euros, el Pleno acordó reservar 533.199 euros para gasto corriente y pago a proveedores, y destinar los 127.003 euros restantes a la mejora de un viario en la parroquia de Fiopáns.

Dentro del plan complementario, el equipo de gobierno incluyó además el proyecto de mejora del viario de Nantón a O Barro, con un presupuesto de 230.491,53 euros.

El Pleno aprobó también la distribución de los 77.670 euros del POS+ adicional 1/2026 para gastos sociales extraordinarios. Según explicó la teniente de alcalde, Mónica González, 22.670 euros se destinarán al refuerzo del personal técnico del departamento de Servicios Sociales para “contratar outra traballadora social para garantir a continuidade do servizo”. Otros 5.000 euros se reservarán para ayudas de emergencia; 35.000 euros para el refuerzo del Servizo de Axuda no Fogar y de carácter básico; y 15.000 euros para poner en marcha “un programa de loita contra a soidade non desexada”.

En este punto, los tres grupos políticos coincidieron en la necesidad de alcanzar un acuerdo para que “Xunta e Goberno central financien o sistema de dependencia e non nos carguen aos concellos cunhas competencias impropias, sen facilitarnos financiamento”, como resumió el alcalde, José Antonio Pereira.

El alcalde defendió también la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe total de 369.004 euros “para poder pagar facturas a provedores dos últimos meses”. La propuesta salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno —cinco del PSdeG-PSOE y uno del BNG— y la abstención del PP.

Pediatra en el centro de salud

El Pleno aprobó igualmente por unanimidad la moción presentada por el BNG para instar a la Consellería de Sanidade a mantener siempre cubierta la plaza de pediatra en el centro de salud del municipio. Mónica González explicó que desde mediados de noviembre hasta el 12 de enero el centro no contó con pediatra, “o que provoca graves trastornos para as familias e unha mala atención para as crianzas”.

Además de solicitar la cobertura inmediata de todas las ausencias y reclamar medidas para una solución definitiva, la moción insta al Concello a realizar un seguimiento activo de la situación. El alcalde, José Antonio Pereira, calificó el problema de “crónico” y recordó las iniciativas impulsadas desde el propio Concello y desde el grupo socialista en distintas instancias. “De momentos tivemos boas palabras, pero non houbo solución” para garantizar que la plaza esté siempre cubierta, afirmó, criticando que la Xunta no apoye al rural “ao non apostar por ofrecer os servizos que se precisan, como é o de pediatría”.

Desde el PP, Andrés García Cardeso apoyó la moción, si bien trasladó que “dende a administración sinalan que non hai profesionais para cubrir as baixas”.

Por último, la Corporación de A Baña respaldó la moción del PP en defensa del sector primario ante el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur. La iniciativa solicita al Gobierno central que defienda las cláusulas de salvaguarda para exigir que los productos agroalimentarios procedentes de terceros países cumplan los mismos controles y estándares de calidad que los exigidos en la Unión Europea. La moción fue aprobada con los votos del PP y del PSdeG, y la abstención del BNG.