La conselleira Allegue, nueva Comendadora do Cocido de Lalín

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, se suma a la nómina de Comendadores do Cocido 2026.

El alcalde de Lalín, José Crespo, señala que “con este nombramiento se reconoce la receptividad que viene demostrando Martínez Allegue con Lalín en el ámbito de las infraestructuras y de la vivienda, así como su sensibilidad y disposición permanente para atender y dar respuesta a las demandas en materias vinculadas a las competencias de su departamento, lo que pone en valor su papel para el impulso de proyectos estratégicos para el municipio”.

María Martínez Allegue, nacida en Pontevedra, es licenciada en Derecho y funcionaria de carrera de la Administración local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la subescala de Secretaría-Intervención y a la subescala de Secretaría de entrada. A lo largo de su trayectoria profesional desempeñó responsabilidades en distintos concellos gallegos, ejerciendo como secretaria-interventora en el Concello de Lousame, secretaria en los concellos de Tui y Mos y tesorera en el Concello de Marín.

Entre los años 2010 y 2015 fue directora general de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Posteriormente, entre 2015 y 2023, ocupó el cargo de jefa de área provincial del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en Pontevedra, y entre 2023 y 2024 fue jefa territorial de Infraestruturas e Mobilidade en la misma provincia. Desde abril de 2024 es conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia, al frente de una de las áreas estratégicas del Gobierno autonómico.

Una nómina de comendadores de alto nivel

Con esta nueva designación, Lalín continúa dando a conocer la nómina de comendadores confirmados para la Encomenda do Cocido 2026, que cuenta ya con personalidades de primer nivel de los ámbitos científico, cultural, empresarial, deportivo e institucional, como el cirujano de prestigio mundial Diego González Rivas, que ejercerá de pregonero; la escritora, psicóloga y referente internacional en superación personal Irene Villa; el seleccionador nacional de fútbol Luis de la Fuente; el empresario lalinense Ramiro Mejuto; el físico y divulgador científico Jorge Mira; la concejala de Turismo de Madrid Almudena Maíllo, y el escritor, pintor y coleccionista Antonio A. Chaves Cuiñas.