Catorce firmas optan a ejecutar la ampliación del polígono Lalín 2000

Hasta catorce empresas presentaron sus ofertas para ejecutar las obras de urbanización de la ampliación de la cuarta fase del Parque Industrial Lalín 2000, que supondrá incrementar en 313.497 metros cuadrados la superficie actual y que estará a disposición del tejido empresarial en el año 2028.

El Consello da Xunta aprobó el pasado 3 de noviembre la autorización del anticipado de gasto para acelerar la contratación de las obras de ampliación con el objetivo de dotar la comarca del Deza con más suelo empresarial. Esta actuación, concretamente, acrecentará un 58,4% los 536.758 metros cuadrados que ocupa actualmente.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 11,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, una vez adjudicado el contrato. La obra que se llevará a cabo consiste en poner a disposición de las firmas 42 parcelas, cuyo tamaño podrá oscilar entre los 1.131 y hasta los 56.690 metros cuadrados como máximo.

Además, está prevista una zona de equipaciones que permitirá dar cabida al local social de A Filgueira. En este momento las zonas verdes se sitúan en el perímetro del ámbito del polígono con el objetivo de servir de barrera visual y proteger el entorno rural y las zonas residenciales más cercanas.

La Xunta considera «estratégico» este proyecto porque permitirá dotar a la comarca del suelo empresarial necesario para contribuir a su desarrollo económico, facilitando el asentamiento de nuevas iniciativas empresariales o la ampliación de las ya existentes.