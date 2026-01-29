Santa Comba estabiliza sus cuentas: ahorra 1,6 millones en un año

El pleno de Santa Comba aprobó la cuenta general correspondiente al ejercicio 2024, que se cierra con un remanente negativo de tesorería de 1.219.126 euros, una cifra que supone una mejora sustancial respecto al año anterior, cuando el remanente negativo ascendía a 2.823.970 euros.

“O benestar da veciñanza ten que estar por riba dos partidos políticos e traspasar lexislaturas”, aseguró el alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, tras la aprobación de las cuentas municipales. Según explicó, “nun só ano, e grazas a unha boa xestión económica, reducimos a débeda do Concello en 1,6 millóns de euros, o que nos permite seguir estabilizando as contas municipais”.

El alcalde subrayó que esta mejora económica tiene un impacto directo en el día a día del municipio. “Estamos a demostrar que unha boa xestión económica nos permite facer máis obras, prestarlle á cidadanía mellores servizos de todo tipo —sociais, deportivos e culturais— e sanear a economía municipal para pagar as facturas aos provedores”, afirmó, para añadir que "nun só ano reduciuse a débeda do Concello (en 1.604.000 euros) grazas a unha xestión económica responsable e pensando na veciñanza”.

Críticas a la gestión del PP

El regidor fue especialmente crítico con la gestión del anterior Gobierno municipal y consideró que “as entidades supramunicipais deberían vixiar a actuación dos concellos, especialmente en anos electorais”. En relación con el ejercicio 2023, Romar afirmó que “o acontecido en Santa Comba é moi grave” y vinculó la situación a la gestión del Partido Popular en la legislatura anterior. “Gastar moi por riba do orzamento real para gañar unhas eleccións tiña que estar vixiado e prohibido. É unha falta de responsabilidade que demostra que os intereses xerais do noso Concello non se defenderon”, afirmó en referencia a la gestión de María Pose, alcaldesa por el PP en la anterior legislatura.

Romar reiteró el compromiso del actual gobierno municipal con la estabilidad financiera. “Dende que asumimos a alcaldía comprometémonos a facer unha xestión económica responsable e pensando na veciñanza, por iso reducimos a débeda en 1,6 millóns só no ano 2024. A nosa intención é seguir estabilizando a economía do Concello e o remanente na conta xeral de 2025”, aseguró.