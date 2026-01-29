Vegalsa-Eroski inaugura su nuevo Cash Record en Cee

La enseña especializada en el canal Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) Cash Record, perteneciente a la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, abrió este jueves las puertas de su nuevo establecimiento ubicado en el polígono de Cee (parcelas 24, 25 y 26).

Esta nave destinada al autoservicio mayorista se adapta a la nueva imagen de la enseña y sustituye al anterior centro que la compañía tenía en la misma localidad. El nuevo establecimiento dispone de 1.684 m2 de superficie comercial y de un aparcamiento exclusivo para clientes con 84 plazas disponibles (42 de ellas cubiertas) y puntos de carga para coches eléctricos.

El Cash Record de Cee recibió a sus primeros clientes tras un acto de inauguración en el que participaron el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño; el director de negocio de Cash Record de la compañía, Francisco Crespo; y la alcaldesa de la localidad, Margarita Lamela.

“Vegalsa-Eroski lleva casi 40 años presente en Cee y toda la comarca con el anterior establecimiento. Hoy os presentamos este nuevo Cash Record que tiene una clara apuesta por la sostenibilidad a través de productos frescos y de proximidad, manteniendo la cercanía en el servicio que distingue a nuestra enseña para profesionales del canal Horeca”, dijo José Manuel Ferreño.

Equipo de trabajadores y trabajadoras del Cash Record de Cee. / Cedida

«Despois de 35 anos formando parte da vida comercial do casco urbano, este traslado ao parque empresarial é unha mostra clara de evolución, de aposta polo futuro e de compromiso co territorio», dijo la regidora.

"Este parque empresarial non é só un espazo físico. É o resultado de anos de traballo, de planificación e de esforzo colectivo. E cada nova empresa que se instala aquí dálle sentido a todo ese camiño percorrido, enchéndoo de actividade, de dinamismo e de oportunidades reais para a nosa veciñanza", añadió Margarita Lamela.

"Falamos de emprego, falamos de 24 postos de traballo, de persoas que poden desenvolver a súa vida profesional preto da súa casa. Falamos tamén dun servizo esencial para os profesionais da hostalaría e do comercio da comarca, que atopan aquí un establecemento moderno, amplo e adaptado ás necesidades actuais", indicó la regidora.

Un equipo de 24 profesionales

Con un horario de 08.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas de lunes a sábado, la atención al cliente está cubierta por un equipo de 24 profesionales, entre los que se encuentran tanto el personal del anterior establecimiento como nuevas incorporaciones. El centro también ofrece servicio de compra online con recogida en tienda a través de Click & Collect y entrega a domicilio, además de su red de asesores comerciales.

El nuevo Cash Record de Cee pone a disposición de los clientes un surtido de más de 6.000 referencias en productos de alimentación, droguería, menaje y bodega con formatos adaptados al sector Horeca.

La seña de diferenciación de este centro se encuentra en las más de 1.300 referencias de productos frescos, disponibles en sus secciones de panadería, charcutería, carnicería, pescadería y frutería con venta personalizada. Además de productos de proveedores locales, los clientes podrán encontrar un amplio surtido de la marca propia de Cash Record, Servihostel.

Sección de frutas y verduras del Cash Record de Cee. / Cedida

Para esta apertura, Vegalsa-Eroski ha destinado aproximadamente 1,8 millones de euros, centrando gran parte de la inversión en el local, así como equipamiento, maquinaria e instalaciones que hacen de este centro un establecimiento innovador y moderno.

Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia, Asturias y Castilla y León con 293 establecimientos entre propios y franquiciados bajo las marcas comerciales hipermercados y gasolineras Eroski, Eroski Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox y Eroski Rapid. Su estructura comercial se complementa con una moderna plataforma de mercancías generales situada en Sigüeiro, dotada con tecnologías logísticas de última generación, además de las plataformas de productos frescos de A Coruña y centros de redistribución en Vigo y Ourense.