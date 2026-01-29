La Xunta hará un estudio integral de la laguna de Traba, en Laxe

El director del Instituto de Estudos do Territorio, Enrique Luis de Salvador Sánchez, ha asegurado que la Xunta va a "analizar" la situación de la laguna de Traba, en Laxe, en el marco del plan de humedales, a través de un "estudio integral" y "a partir de ahí, tomar decisiones".

Así lo ha expuesto en la Comisión de Ordenación Territorial después de que el diputado del BNG Óscar Ínsua haya denunciado que la Xunta "no hace nada" y que el Ayuntamiento de Laxe, gobernado por el PP, "tampoco hace nada".

El diputado nacionalista alerta de que este espacio en Red Natura está "sin mantenimiento", con un regato que desagua lleno de maleza y que no se limpia "desde hace bastante años". Advierte que esta problemática lleva a que "se pierde biodiversidad", con una "colonización descontrolada de hierbas" en ríos y canal de desagüe.

A ello se suman las quejas de vecinos por inundaciones en fincas colindantes, peligro en carreteras por el agua, olores y focos de mosquitos en verano.

En respuesta en esta comisión parlamentaria, el responsable de Estudos do Territorio sostiene que "no se ha detectado en ningún momento ninguna alteración considerable que permita afirmar que exista una grave pérdida de biodiversidad" en la laguna de Traba.

Noticias relacionadas

Remarca que el Gobierno gallego cuenta con un plan de actuación en humedales, y que en este caso no se van a hacer "improvisaciones". Incide en que se trata de un ecosistema dinámico que "hay que analizar", si bien admite una reducción de la laguna y un crecimiento de vegetación que se debe controlar.