Ames quiere más viviendas: subastará cinco parcelas edificables en Bertamiráns

El Concello de Ames está actuando en distintos frentes para incrementar la oferta de vivienda en Bertamiráns y O Milladoiro, dos núcleos que se han consolidado como referentes de dinamismo demográfico en Galicia y que mantienen un claro potencial de crecimiento. Consciente de esta realidad, el Gobierno local combina la colaboración con otras administraciones con nuevas iniciativas destinadas a impulsar proyectos residenciales tanto públicos como privados.

A la reciente colaboración con la Xunta de Galicia para la construcción de vivienda protegida en O Milladoiro, el Ejecutivo municipal suma ahora medidas orientadas a facilitar la promoción privada. En este contexto, la Xunta de Goberno Local acaba de aprobar la puesta a la venta, mediante el sistema de subasta, de cinco parcelas de titularidad municipal destinadas a la construcción de nueva vivienda. Los terrenos, que suman una superficie de 2.850 metros cuadrados, se localizan en el sector urbanizable Rego dos Pasos Sur, en el entorno del paseo fluvial de Bertamiráns.

En la misma sesión, el Gobierno local dio luz verde a la concesión de una licencia de obra para la construcción de un edificio de 50 viviendas en la rúa Rueiro, también en Bertamiráns. Esta actuación se suma a las tres licencias concedidas en junio y julio de 2025, que permitieron iniciar la construcción de otros 79 hogares en el mismo núcleo, cuyas obras se encuentran ya en ejecución.

Estrategia «integral»

El alcalde de Ames, Blas García, subraya que desde el Concello se está aplicando «unha estratexia integral para aumentar o parque de vivenda do municipio, que inclúe a construción de nova vivenda por parte de promotores privados, a creación de vivenda pública en colaboración con outras administracións e a posta a disposición de vivenda social para os colectivos máis necesitados». La venta de estas parcelas, añade el regidor, tiene como objetivo atraer inversión, dinamizar el suelo urbano y favorecer una oferta residencial diversa y equilibrada.

También en O Milladoiro

Cabe recordar que en O Milladoiro se aprobó el pasado mes de noviembre una licencia para la construcción de un edificio de 78 viviendas en la rúa da Madalena, esquina con Xaquín Lorenzo. Esta actuación se suma al proyecto impulsado en colaboración con la Xunta de Galicia en el entorno del IES y la iglesia parroquial, donde está prevista la construcción de 218 viviendas de protección oficial: 140 en Galdrachán y 78 junto a la rúa dos Agriños. Además, otros 68 pisos vacíos se incorporaron al parque de alquiler social tras la firma del correspondiente convenio con la entidad bancaria propietaria.