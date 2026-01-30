Susto en Bertamiráns: arden tres coches estacionados tras el centro de salud

Los efectivos del GES de Brión sofocaron en la noche de este viernes el incendio que afectó a tres vehículos estacionados en el entorno del centro de salud de Bertamiráns (Ames). En el lugar se personaron también los Bomberos de Santa Comba, aunque a su llegada la situación ya estaba bajo control.

Un efectivo del GES de Brión sofocando el fuego / CEDIDA

Al filo de las 22.00 horas, el GES de Brión recibió el aviso de un particular alertando de que había escuchado una explosión y seguidamente un coche había empezado a arder en el aparcamiento de tierra situado tras el centro sanitario.

Una vez en la zona, los efectivos del Grupo de Emergencias Supramunicipal se encontraron con que también estaban ardiendo otros dos vehículos. La intervención se prolongó durante más de media hora. Antes de las 23.00 horas el fuego había sido extinguido por completo, aunque el personal del GES permaneció en el lugar para enfriar la zona.

Por fortuna, no hay que lamentar daños personales, aunque los vehículos resultaron completamente calcinados.

Estado en el que quedaron los tres vehículos afectados por el fuego / CEDIDA

Hasta el lugar del suceso acudieron Guardia Civil y Policía Local de Ames, que ya están investigando lo sucedido.