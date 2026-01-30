Veinticuatro años de cárcel para Pandolo por un doble intento de homicidio en Ordes

Acaba de ser condenado a 24 años y 4 meses de cárcel José Manuel Martínez Pandolo, el mazaricano al que acusaban de intentar matar a tiros a tres vecinos de Ordes cuando lo sorprendieron en su casa, si bien la Audiencia Provincial de A Coruña sólo apreció que intentase acabar con la vida de dos de ellos, absolviéndolo del tercero.

Los hechos ocurrieron el 31 de mayo de 2023, cuando Pandolo se desplaza en bicicleta por el entorno de Buscás, en Ordes, y optaba por acceder a una vivienda de madrugada y, posteriormente, intentar robar un coche. Efectuó varios disparos, uno de los cuales hirió en el abdomen a un hombre.

El abogado del reo, por su parte, había pedido la libre absolución, tras asegurar su cliente que «no quise matar a nadie» y que «la pistola se disparó cuando yo estaba en la carretera, cuando me disponía a marchar», aportaba el detenido. La Fiscalía, por contra, elevaba su petición de pena a 36 años y tres meses.

Reincidencia

El tribunal lo considera autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa, concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia, de un delito de robo con violencia en casa habitada de un vehículo a motor en grado de tentativa, de un delito de tenencia ilícita de arma corta sin licencia y con número de serie borrado, de un delito de coacciones y de un delito leve de hurto. En la sentencia, la sala entiende probado que actuó con dolo directo, evidenciado por el uso del arma y la violencia empleada. El tribunal no aprecia la eximente de alteración psíquica, dado que los informes forenses indicaron que no presentaba alteraciones que afectaran su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos.

Indemnizaciones varias

De igual forma, Pandolo tendrá que indemnizar con 13.985 euros a los vecinos que resultaron heridos o afectados por sus acciones. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.