El Tambre da un respiro tras cubrir los molinos de A Ponte Maceira, aunque sigue en prealerta en Oroso y Trazo

La sucesión de fuertes borrascas ha provocado que a principios de esta semana, el río Tambre cubriera hasta el tejado los maltrechos molinos de A Ponte Maceira situados en el margen negreirés, amenazando las viviendas ribereñas en la madrugada de lunes al pasado martes. Sin embargo, en las últimas horas el nivel bajaba en torno a un metro, si bien siguen cubiertos bajo el agua los paseos inferiores del viaducto medieval.

Marcos Manteiga Outeiro

De hecho, la Xunta activaba en las últimas horas el plan Inungal, en nivel de preemergencia, en el citado río Tambre a su paso por Oroso (donde anegó el refugio de Penateixa) y en Trazo. En Portomouro, Val do Dubra, también se salió de su margen.

Cortes en Negreira

A Ponte Maceira, localidad situada entre Ames y Negreira, sufrió la inundación más grande del presente invierno en las pasadas jornadas, y también otras localidades maianas, como el entorno de la playa fluvial de Tapia o la zona del río Sar y afluentes, padecieron los efectos adversos de las precipitaciones a su paso por Bertamiráns. De igual forma, en los concellos de Padrón (donde se cortaron algunas pistas al tráfico) y Rois también se salieron de cauce algunos arroyos, inundando campos y labradíos.

Para este viernes, Meteogalicia advierte de que se sucederán los "chuvascos localmente treboentos acompañados de saraiba", así como "refachos superiores aos 70-80 km/h" y acumulaciones de nieve "superiores aos 5 cm por riba dos 1000 metros".