AEstradaDixital cumple 19 años y sus clientes llegan hasta Barcelona

Un 30 de enero, pero de hace 19 años, A Estrada divulgaba la puesta en funcionamiento de una red inalámbrica. Era la protagonista principal en la apuesta de un proyecto municipal pionero, que nació con el objetivo de ver superada la brecha digital entre el ámbito urbano y el rural: AEstradaDixital, ideada para llegar a todos los hogares con la máxima calidad de conexión. Pues a día de hoy, tiene clientes de fibra hasta en Barcelona.

Entonces se abordaba como una experiencia única en Galicia y en España, atendiendo a la capacidad de conexión que ofrecía para un escenario geográfico tan amplio. Llegaba impulsada por el deseo de posibilitar que cualquier estradense, ya fuese residente en la villa o en cualquier parroquia, tuviese la oportunidad de conectarse a internet en su hogar, ofreciendo en ese momento una conexión de un mega simétrico (de subida y bajada).

Autorización como operador

Ya hace 19 años se ponía sobre la mesa que AEstradaDixital contaba con la autorización de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para convertirse en operador, un paso que se fue ampliando bajo el paraguas de la Fundación Cultural da Estrada. Desde junio de 2021, AEstradaDixital es operador de fibra, y ahora también de telefonía.

El gerente de AEstradaDixital, Diego Pernas, indica que, a día de hoy, son 520 los usuarios de su red Wifi, de los que 480 son particulares y 40 son empresas. De estos clientes, algo más del 70% son usuarios del ámbito rural. Además, este operador cuenta con alrededor de 600 contratos de fibra, a los que se vinculan unas 2.200 líneas vivas (a ellas se asocian distintas líneas de telefonía y otros productos). De estos contratos, medio millar son particulares y casi un 15% son empresas, y sus clientes llegan a municipios cercanos y a otros de comunidades más distantes, como la de Cataluña.