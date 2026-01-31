¿Fin de la Banda del Volvo? Desarticulado un grupo criminal que asaltó viviendas en Santiago y Trazo

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal itinerante de origen albanés que llevaba meses perpetrando robos con fuerza en viviendas de zonas rurales de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Se considera probado que la organización asaltó casas en Santiago y Trazo, por lo que podría tratarse de la llamada Banda del Volvo, que desde el pasado mes de noviembre entró en numerosas viviendas de municipios del área compostelana, entre ellos Teo, Ames, Vedra, Boqueixón, Silleda o Lalín.

De momento la Guardia Civil atribuye a la banda un total de 14 robos en viviendas, pero no se descarta que hayan sido más. Hay cuatro detenidos que ya han ingresado en prisión.

La operación, denominada Viporto, ha sido desarrollada por el Grupo de Patrimonio de Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra.

Parte del botín recuperado por la Guardia Civil / Guardia Civil

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de diciembre, después de que se detectase un importante aumento de robos con fuerza en el interior de viviendas habitadas en distintos municipios de la provincia de Pontevedra.

Tras las primeras pesquisas, los investigaciones detectaron la existencia de un grupo criminal internacional asentado en Vigo. Desde allí, los delincuentes planificaban y ejecutaban los asaltos.

¿Cómo funcionaba la red criminal?

La banda criminal contaba un grado de organización y estructura propio de la delincuencia organizada. Sus integrantes tenían roles diferenciados. Uno de ellos se encargaba de gestionar las viviendas y vehículos alquiler y transportaba al resto de miembros del grupo hasta las casas que iban a ser asaltadas.

Una vez en el lugar elegido, dos individuos se desplazaban monte a través recorriendo varios kilómetros a pie hasta llegar a la zona de casas, a las que entraban forzando una ventana.

El conductor, entretanto, se acercaba a alguna zona comercial, donde esperaba durante horas hasta regresar al punto de encuentro que había establecido previamente con sus compañeros de la organización, a fin de recogerlos.

Susana López Carbia

La banda elegía sobre todo casas situadas en zonas rurales o aisladas, próximas a áreas forestales. De este modo, pasaban más inadvertidos y les resultaba más fácil huir del lugar.

Cambiaban de casa y coche hasta cuatro veces al mes

La organización desarticulada era muy precavida y cambiaba de vivienda y de vehículo hasta en cuatro ocasiones en menos de un mes, para evitar que Policía o Guardia Civil pudieran seguirle la pista. Los integrantes del grupo estaban permanentemente conectados y apenas salían del domicilio que ocupaban para pasar el menor tiempo posible en la calle y evitar ser vistos o poder ser después identificados.

No obstante, según explica la Guardia Civil, desde que los delincuentes fueron detectados por los investigadores, fueron sometidos a un seguimiento policial constante, lo que permitió vincularlos con robos en viviendas de Santiago, Trazo, Pontevedra, Redondela y Vilaboa.

Los ladrones se llevaban sobre todo dinero en efectivo, joyas y oro.

Los días 27 y 28 de enero, los responsables de la operación realizaron dos registros en domicilios de Vigo y Torrevieja (Alicante) y detuvieron a los cuatro integrantes del grupo criminal. En ambas viviendas fueron intervenidas joyas, relojes, dinero en metálico, efectos personales, dispositivos móviles, tarjetas SIM, 14 kilogramos de marihuana y herramientas e utensilios que se habían utilizado para forzar la entrada en las casas asaltadas.

En una zona forestal se encontró también un zulo donde los delincuentes guardaban varios relojes robados.

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes policiales y judiciales en España, así como con una prohibición de entrada en territorio nacional. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra Plaza Nº2 decretó el ingreso en prisión de los cuatro detenidos.

La investigación continúa abierta y no se descarta que este grupo criminal sea responsable de otros robos ocurridos durante los últimos meses de 2025 como los que se atribuyen a la Banda del Volvo, que generó una enorme alarma vecinal en las zonas rurales del área metropolitana de Santiago.