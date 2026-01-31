Dorian y Budiño: cabezas de cartel en una Festa do Queixo de Arzúa con 90 estands

La 51ª edición de la Festa do Queixo de Arzúa llegará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, tanto como referente gastronómico como cultural y musical. Así, entre las actuaciones destacan la del grupo Dorian y el gaiteiro Budiño, sumando además 90 puestos dedicados a queserías. Así lo aseguraban ayer en su presentación el regidor Xoán Xesús Carril; el edil Daniel Moscoso y la presentadora del evento, Lidia Veiga.

Por segundo año consecutivo, la organización ha batido récord de solicitudes en el recinto ferial interior, alcanzando la ocupación máxima tanto en la planta baja (con los citados 90 estands), así como en la zona gourmet de la primera planta, que crece de manera significativa con respecto a ediciones anteriores. En total, 77 queserías admitidas, 9 invitadas de la Ruta Europea del Queso y 4 estands institucionales conforman un espacio que refleja el dinamismo y la fortaleza del sector quesero.

Ya en el exterior, se han registrado más de 215 solicitudes de puestos de alimentación, foodtrucks, artesanía y multisectorial, la cifra más alta de la historia de la fiesta, lo que obligará a ampliar el recorrido de la feria incorporando nuevas calles para dar respuesta a la elevada demanda, manteniendo los criterios de calidad y seguridad. La programación se completa además con el mercado de la Diputación de A Coruña A paisaxe que sabe, con 24 puestos adicionales dedicados al producto de proximidad.

Seis showcookings

Asimismo, la programación incluye seis showcookings impulsados por la Diputación coruñesa, de la mano de los chefs Diego Mato e Iván Domínguez, con propuestas creativas en torno al queso Arzúa-Ulloa que acercan la alta cocina al público general, sin olvidar la programación específica desarrollada junto a Estrella Galicia, con la participación de José Luís Martín, maestro quesero, afinador y director de Gourmet Quesos, que conducirá experiencias de afinado de queso y maridajes con las cervezas 1906, dirigidas a profesionales y público en general.

En cuanto al apartado musical, el sábado 28 de febrero subirán al escenario artistas como Dorian, banda referente del indie y de la electrónica estatal; Dakidarría, grupo gallego con una sólida trayectoria y fuerte compromiso social; Dulzaro, una de las grandes revelaciones de la música de raíz contemporánea; Cool Nenas, con pop electrónico y actitud urbana; y Dogo, completando una jornada de conciertos de acceso gratuito.

Jornada dominical

Ya el domingo 1 de marzo, la música continuará con actuaciones de Budiño, uno de los grandes nombres de la música gallega contemporánea; Ialma, que celebra su 25.º aniversario sobre los escenarios; y MJ Pérez, vecina de Arzúa, que aprovechará la cita para presentar su nuevo disco en una sesión vermú muy especial.