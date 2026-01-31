El colapso de una balsa de la antigua mina de Monte Neme provoca un grave arrastre de lodos en Malpica

La rotura durante la madrugada de este sábado de una de las dos balsas de la antigua mina de Monte Neme, situada entre los municipios de Carballo y Malpica de Bergantiños, ha provocado una grave escorrentía que ha afectado de manera mayoritaria a este último municipio.

Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales, pero el arrastre de múltiples toneladas de lodo, árboles y piedras obligó a cortar el tráfico en la carretera que une las localidades de Razo, en Carballo, y Leibio, en Malpica.

Eduardo Parga, regidor de Malpica, dijo que el colapso de la balsa se produjo a través de una antigua galería minera que no había sido detectada previamente y que por ella se fue vertiendo toda el agua, que terminó llegando a la playa de Riás y, a su paso, se ha quedado a escasos 150 metros del núcleo habitado de Aviño.

El colapso de la balsa se produjo a través de una antigua galería minera que no había sido detectada previamente y por ella se fue vertiendo toda el agua. / Cedida

Se trata de la segunda rotura de una balsa minera en Monte Neme después de la registrada en febrero de 2014, en la que llegaron a correr montaña abajo más de veinticuatro millones de litros de agua, que en aquella ocasión sí afectaron a algunas viviendas de la zona.

La rotura de una de las balsas de la antigua mina de Monte Neme ha provocado una grave escorrentía. / Cedida

Hace unas semanas se habían iniciado los trabajos de regeneración y restauración ambiental del entorno de Monte Neme, promovidos por la Xunta de Galicia para recuperar este espacio, popularizado hace unos años como visita turística por el llamativo color turquesa de sus aguas a causa de la concentración en cantidades tóxicas de metales como el wolframio, el estaño o el sílice.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, dijo, en declaraciones a este diario, que "la escorrentía fue brutal" y que "el nivel de agua de la balsa bajó aproximadamente tres metros". "La rotura de la balsa se produjo durante la madrugada, lo que facilitó que no haya que lamentar daños personales", indicó.

Imagen de la carretera que une Razo con Leibio, cortada por la escorrentía. / Cedida

Tanto el regidor carballés como su homólogo de Malpica, Eduardo Parga, se desplazaron de inmediato a la zona acompañados de agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil de ambas localidades. También se personaron en el lugar los ediles carballeses de Obras, Policía y Protección Civil, Luis Lamas, Juan Seoane y Miguel Valles, respectivamente, para comprobar la magnitud de la incidencia de primera mano, así como los ediles malpicanos Miguel Ángel Fernández Mirás y Nolelia Freijeiro.

Daniel Pérez le ofreció a Parga la colaboración de su Concello para lo que pueda precisar, dado que los daños se concentran en territorio malpicano.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, centro, con agentes y ediles en la zona de la escorrentía. / Cedida

Dada la situación del terreno y la previsión de que siga lloviendo en los próximos días, el regidor carballés pidió "la máxima precaución" y que se evite circular por el entorno de Monte Neme, tanto por la zona de Malpica como por la de Carballo.

Según informó Eduardo Parga, se trabaja para poder reabrir el vial afectado y reanudar el tráfico cuanto antes.

La escorrentía avanzó ladera abajo hacia la carretera a lo largo de más de cuatro kilómetros. Un pequeño molino quedó sepultado por las aguas.

Daniel Pérez dijo que "a la espera de la evaluación de daños que harán los organismos competentes, creo que será necesario canalizar el agua que seguirá desbordando la balsa debido a las riadas".

Noticias relacionadas

El temporal desplaza uno de los pantalanes del puerto de O Testal, en Noia El fuerte temporal provocó en la tarde de este viernes que se soltase el tramo de bajada de una de las pasarelas del puerto de O Testal, en Noia. "Una de las abrazaderas del pantalán se partió y la escalera se desprendió en su unión, cayendo al mar uno de sus extremos", según concreta la Policía Local. El acceso al pantalán fue precintado. La conselliera de Mar, Marta Villaverde, que este sábado visitó la lonja de O Testal para anuciar una nueva convocatoria de ayudas al sector, comprobó el alcance de los daños y anunció que se reparará lo antes posible. Respecto a dichas ayudas, dirigidas a cofradías, agrupaciones del sector pesquero, organizaciones de productores, cooperativas, asociaciones profesionales de personas pescadoras, mariscadoras y rederas, la cuantía destinada es de 10 millones de euros. Van destinadas a la modernización de equipamientos e infraestructuras de los puertos, zonas de desembarque, lonjas y fondeaderos. Villaverde explicó que esta orden tiene como novedad la posibilidad de solicitar anticipos o pagos a cuenta sin tener que presentar garantías, “una medida que facilita el desarrollo de los proyectos aprobados, reduce cargas financieras y administrativas y permite una ejecución más ágil de las actuaciones”, dijo. Precisamente, el pósito noiés fue uno de los beneficiarios de las ayudas de 2025. En el período comprendido entre 2018 y 2023 se subvencionaron un total de 272 actuaciones por un importe de 14.236.710 euros. Desde el año 2023 hasta 2025, en el marco del Fempa, con un apoyo del 70 %, se realizaron 123 actuaciones que suman un importe de 11.758.711 euros.

(INFORMACIÓN EN PROCESO DE AMPLIACIÓN)