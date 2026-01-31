Emotiva homenaxe en Cee a Cocha Seoane, directora de Aspadex durante máis de catro décadas
Recibiu o recoñecemento á súa dedicación, compromiso e traxectoria á fronte da asociación de persoas con discapacidade intelectual
A Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Intelectual de Cee (Aspadex) rendeulle este sábado unha emotiva homenaxe a Concha Seoane López, directora da entidade durante máis de catro décadas e recentemente xubilada, en recoñecemento á súa dedicación, compromiso e traxectoria profesional e humana á fronte da asociación.
No marco dun acto institucional que tivo lugar no centro de Aspadex en Cee, e que estivo presidido pola alcaldesa, Margarita Lamela, Concha Seoane descubriu unha placa conmemorativa en recoñecemento ao seu labor, coa presenza de autoridades e representantes institucionais, así como do equipo da entidade.
Posteriormente, terá lugar unha comida-homenaxe no restaurante A Lagoa de Vimianzo, que reuniu un amplo número de persoas vencelladas á historia e ao proxecto de Aspadex, como mostra de agradecemento colectivo pola traxectoria de Concha Seoane López.
Desde a entidade destácase que "este acto pretende poñer en valor o legado de Concha Seoane, a súa implicación social e o papel fundamental que desempeñou no desenvolvemento e consolidación da entidade ao longo destes anos".