La iglesia de San Pedro de Melide estará restaurada esta primavera y sin encalado

Las obras de restauración que se llevan a cabo en la iglesia de San Pedro de Melide estarán finalizadas en primavera y no incluirán el encalado del muro que da a la plaza. El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, visitó este sábado los trabajos, que están ejecutados en un 41% y a los que la Xunta destina 611.000 euros.

Según destacó, la intervención en el templo continúa después de que se llevase a cabo una inspección técnica previa en la que se valoró el estado del inmueble y se determinó la mejor solución. El titular de Cultura pudo comprobar cómo avanza la actuación que, como recordó, pretende solucionar las patologías que provocan el deterioro del templo. Así, se pondrá fin a la entrada de agua por las fachadas, la cubierta y las ventanas, al tiempo que se actuará para remediar los problemas de estabilidad de los muros.

Un momento de la visita a la iglesia de San Pedro de Melide. El conselleiro de Cultura atiende a las explicaciones sobre la restauración que se lleva a cabo en el templo / CEDIDA

Rejuntar a cara vista

Finalmente, se optará por actuar solo en las juntas de la piedra y no por encalar todo el muro, una solución que se propuso inicialmente y que generó protestas vecinales.

También se sustituirá el sistema de atirantado de hierro, deteriorado por la corrosión, por uno de acero inoxidable, se renovará el material de la cubierta y la carpintería dañada y se rehabilitarán las bóvedas.

El titular de Cultura, que estuvo acompañado por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, así como por el alcalde de Melide, José Manuel Pérez, subrayó el compromiso del Gobierno gallego con la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y, en particular, con el que esté vinculado al Camino de Santiago, como es el caso de la iglesia de San Pedro.