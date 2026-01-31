Ames gravará con más IBI a las viviendas vacías de los grandes tenedores

«O recargo -del IBI- afectará exclusivamente a persoas ou entidades que posúan catro ou máis inmobles residenciais e manteñan vivendas baleiras durante máis de dous anos sen xustificación, establecendo ademais excepcións claras para situacións acreditadas». Esta es la justificación del BNG a su moción para impulsar el mercado habitacional, aprobada en el pleno de jueves con apoyo del PSOE. Asimismo, pero por unanimidad, se dio luz verde a otra propuesta nacionalista, esta vez para recuperar el Camino original en Ventosa.

De igual forma, pero por unanimidad, el pleno sacó adelante la adhesión a la red de entidades locales ganadero-cárnicas dependientes de la FEMP, así como el convenio de colaboración para presentar de manera agrupada con Brión una solicitud de subvención para llevar a cabo un proyecto común para proyectos de prevención de conductas adictivas.

En cuanto a la propuesta de la FEMP, el edil de Xestión do Medio Natural, Javier Antelo, explicó que «esta rede está dirixida a favorecer a coordinación, cooperación e intercambio de experiencias e información. Dende esta rede apoiarase aos concellos adheridos en formación e asistencia técnica e en temas tan relevantes como o é o relevo xeracional ou a captación de recursos e fondos económicos».

También logró el consenso de la mayoría de la Corporación el plan estratégico de subvenciones 2026-2027.

Dos años prorrogables

Dicho plan se aplicaría para el período 2026-2027 (dos años, prorrogables por uno más mediante acuerdo expreso del pleno municipal). La propuesta recoge un gasto anual de 621.500 euros en concepto de subvenciones municipales. Este punto fue aprobado con el voto a favor de los concejales del gobierno municipal y del BNG. PP y Espazo Común se abstuvieron. Como aportaba la concejala de Servizos Económicos, Susana Señorís, «aqueles concellos que pretenden outorgar subvencións deben aprobar o seu correspondente plan», en este caso, presentado por su grupo.

Otra propuesta que vio la luz, con la abstención de los socialistas, fue la del grupo municipal del PP solicitando una actuación inmediata y definitiva en la piscina descubierta de O Milladoiro ante «anos de abandono, improvisación e mala xestión», según aportaban los populares.

Y antes de comenzar la sesión plenaria, los 21 concejales de la Corporación municipal firmaron el Acordo de compromiso lingüístico del programa Modo Galego, actívao! En la actualidad se está desarrollando la cuarta edición de este proyecto de investigación-acción de la Real Academia Galega y el Concello de Ames, que explora nuevas formas de promover el uso del gallego entre la gente joven y evaluar los resultados.

Piden apoyo al presupuesto

Por otro lado, el gobierno socialista de Ames acaba de remitirle a los grupos municipales el borrador de los presupuestos para el presente año 2026. «Queremos contar co apoio da Corporación. Despois dun ano con orzamentos prorrogados, motivados pola subida do prezo do lixo, é fundamental dispoñer dunhas contas actualizadas que dean resposta ás necesidades da veciñanza. Pedimos vontade de acordo e responsabilidade», abundaba el mandatario local, Blas García Piñeiro.

Por su parte, la concejala de Servizos Económicos, Susana Señorís, adelantaba esta información en el primer pleno del año, celebrado este jueves, día 29 de enero. De salir adelante, se trataría del presuesto más elevado de la historia del Concello de Ames. Por ello, el alcalde quiso realizar un llamamiento al diálogo, «ao talante construtivo e á altura de miras por parte de toda a Corporación municipal para facer posible a súa aprobación», aportaban desde el ejecutivo amesano.

Está previsto que el borrador de los presupuestos sea presentado públicamente en los próximos días. Hay que recordar que Blas García apuntó en su día que, a pesar de no contar con presupuesto en 2025, «os datos son moi positivos e permítennos afrontar 2026 con garantías; ademais, este ano Ames contará con orzamentos”, adelantaba en una reunión celebrada el pasado 8 de enero para analizar los retos y objetivos abordados desde la administración local.