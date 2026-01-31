Valentín García, nuevo Comendador do Cocido de Lalín
El alcalde de Lalín, José Crespo, destaca su compromiso continuado con la lengua y la cultura de Galicia y su colaboración constante con el ayuntamiento
El secretario xeral da Lingua, Valentín García, es el nuevo Comendador do Cocido 2026, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su compromiso con la defensa y promoción de la lengua y la cultura gallegas. Lo anunciaba este sábado el alcalde de Lalín, José Crespo.
García se suma a una lista de comendadores que integran el cirujano torácico Diego González Rivas, que ejercerá como pregonero de la Feira do Cocido 2026; la escritora y psicóloga Irene Villa; el seleccionador nacional de fútbol Luis de la Fuente; el empresario lalinense del sector del frío Ramiro Mejuto; el físico y divulgador científico Jorge Mira; la concejala de Turismo de Madrid, Almudena Maíllo; el escritor y pintor Antonio Chaves Cuiñas, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.
Crespo subrayó la colaboración activa y continuada de Valentín García con el Concello de Lalín en numerosas iniciativas culturales y lingüísticas, destacando su disposición permanente y su implicación en actos municipales, entre ellos su participación como pregonero de las Festas das Dores 2024. El alcalde señaló además que “se trata de una persona con una sólida formación, visión estratégica y un firme compromiso con la identidad cultural de Galicia”.
