Ames arreglará el vial que pasa por delante del CEP de Ventín

Actuará en un tramo de un kilómetro que da acceso al colegio de Milladoiro en el que estudian 600 alumnos

Vial que discurre ante el CEP de Ventín, en Ames / CEDIDA

Susana López Carbia

Ames

El Concello de Ames actuará sobre el vial principal del lugar de Coira, en la parroquia de Biduído. Se trata de la carretera que discurre por delante del CEP de Ventín, en el que están matriculados este curso en torno a 600 alumnos.

En su última reunión, la Xunta de Goberno Local aprobó la licitación de las obras de pavimentación y mejora del vial, que cuenta con 1 kilómetro de longitud. El presupuesto base de licitación asciende a 67.317 euros (IVA incluido).

Según explica el concejal de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, la actuación se incluye en el POS+ Adicional de 2025, dentro del plan de arreglo y mejora de las vías y caminos municipales.

«A semana pasada aprobouse a licitación das obras de pavimentación dos camiños peonís de Aldea Nova, por valor de 183.000 euros, e agora apróbase a licitación para mellorar o pavimento do viario principal do lugar de Coira. Nestas dúas obras investiranse algo máis de 250.000 euros», explica el edil.

Además de actuar sobre el firme, también se procederá a la limpieza de cunetas y salvacunetas.

