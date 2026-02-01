El funcionario de Ames que es feliz rescatando la sabiduría de las aldeas

Luís do Río es uno de esos perfiles difíciles de encasillar. Divulgador cultural, cesteiro, músico y artesano de instrumentos, este compostelano de 27 años, criado en el barrio de Sar y vecino de Bertamiráns (Ames), es desde hace un año funcionario de la Xunta de Galicia. Compagina su trabajo en la Consellería do Medio Rural con una intensa actividad creativa y divulgadora centrada en la cultura gallega, especialmente en los saberes tradicionales.

En las próximas semanas impartirá en Ames un curso de cestería avanzada, que ya ha agotado plazas. A diferencia de otros talleres más sencillos, pensados para realizar una pieza en pocas horas con láminas ya preparadas, este curso aborda todo el proceso, desde la madera hasta el tejido final.

“No básico só aprendes como se tece, pero escusas saber como se fai a madeira. Neste caso non”, aclara. El objetivo es ofrecer una aproximación más profunda, pero accesible, a la cestería tradicional.

Aunque ha impartido talleres en distintos puntos de Galicia, esta será la primera vez que colabora con el Concello de Ames, algo que reconoce como especialmente significativo. “É agradable que te chamen de onde es ti. Fun a moitos sitios de Lugo, Ourense ou Pontevedra, pero nunca me chamaran nin para Santiago nin para Ames. Que conten contigo na casa está ben”, afirma.

Funcionario por elección, creador por vocación

La cestería y la divulgación cultural no son su actividad principal. Licenciado en Derecho, optó por opositar buscando una estabilidad que le permitiera desarrollar sus intereses personales sin renunciar a ellos. “Son disperso, fago moitas cousas, e pensei nalgo que me permitise estudar, vivir ben e poder facer algo que non me desagrade”, recuerda.

Esa decisión no supuso abandonar sus inquietudes creativas, sino todo lo contrario: “O que me gusta e o que me apaixona fágoo porque si”.

Redes sociales sin estrategia

Con cerca de 37.000 seguidores en Instagram y presencia también en TikTok y YouTube, Luís se ha convertido en una referencia para muchos jóvenes interesados en la cultura tradicional, especialmente desde que en 2023 se hizo viral con vídeos en los que enseñaba a fabricar instrumentos musicales a partir de hojas y ramas de plantas.

Sin embargo, rechaza claramente la etiqueta de influencer. “Non me catalogaría como influencer. O meu é máis ben como un gabinete de curiosidades sobre cousas que me interesan”, explica.

Su forma de crear contenido es libre y poco previsible. “Hai meses que non publico nada e outros nos que teño máis intensidade. Fago o que quero cando quero”, señala. Tampoco hay una intención comercial detrás de su actividad: “Non o fago cun fin mercantil nin emocional, nin para promocionar marcas nin produtos”.

Un interés natural por lo propio

Luís puntualiza que su interés por la cultura gallega no responde a una reflexión previa ni a una estrategia consciente. “É algo moi orgánico. O meu contexto foi este: ser galego, medrar nun ambiente entre o rural e o urbano. O natural foi interesarme polas cousas que me son propias”, reflexiona.

Para él, la cultura es el resultado de la adaptación humana al entorno. “A nosa adaptación ao noso medio é galega si ou si. Depende do clima, da orografía, das relacións humanas. Iso vese logo nas cousas que se fan”, asegura.

Esa conexión se refleja también en los mensajes que recibe a través de las redes. “Xente da miña idade ou algo maior escríbeme dicindo que de pequenos lles viron facer as cousas que eu amoso aos seus avós, pero que nunca as aprenderon”, cuenta.

El impacto de aquellos vídeos virales le abrió nuevas posibilidades: charlas, cursos y colaboraciones que antes no formaban parte de su día a día. “Agora estou noutra etapa. Sigo facendo vídeos, pero tamén podo traballar desde outros ámbitos”, explica a este diario horas después de grabar un nuevo contenido para redes, esta vez sobre las corozas, el traje de aguas tradicional gallego.

Nuevos proyectos, sin prisa

Entre sus proyectos de futuro destaca la preparación de un manual sobre cestería, fruto de más de un año de investigación, que previsiblemente se publicará en 2026. “É pechar unha etapa, non para deixar de facer cestos, senón para abrir outras”, señala. También contempla profundizar en la construcción de instrumentos musicales desde una vertiente más profesional.

Cuando se le pregunta cómo se ve dentro de diez años, no duda: “Non o sei. Irei a onde queira e onde me apeteza. Día a día”.

Una forma de entender la vida coherente con una trayectoria marcada por la curiosidad, la libertad creativa y el deseo de hacer, simplemente, lo que le gusta.