La Guardia Civil investiga las causas del fuego que calcinó tres coches en Bertamiráns
Todo apunta a que el incendio se produjo de manera fortuita
La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga las circunstancias del incendio que en la noche del viernes calcinó tres vehículos aparcados en las inmediaciones del centro de salud de Bertamiráns (Ames).
El fuego se inició en el turismo estacionado en el medio y se propagó con rapidez a los dos vehículos que lo flanqueaban.
Se escuchó una explosión
Una mujer que alertó al GES de Brión, en torno a las 22.00 horas, relató que, tras escuchar una explosión, observó cómo comenzaban las llamas.
Cuando los efectivos del Grupo Supramunicipal de Emergencias llegaron al lugar, el incendio afectaba ya a los tres coches.
Los Bomberos de Santa Comba también fueron alertados y se desplazaron hasta Bertamiráns, aunque finalmente no fue necesaria su intervención, ya que el fuego fue controlado sin mayores problemas por el GES de Brión.
El suceso se saldó sin daños personales. La densa columna de humo provocada por el incendio causó la alarma entre los vecinos, muchos de los cuales se acercaron al lugar para seguir los trabajos de extinción del fuego.
- Nieve, rayos y vientos huracanados: Galicia recibe el golpe de una potente borrasca atlántica
- Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago
- Galicia permite a 90.000 aficionados llevar las licencias de caza y pesca en el móvil: 'Es más cómodo
- Medio siglo del local 'de élite' de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer
- Detenido un hombre por amenazar con un cuchillo a varias personas en la plaza del Toural, en Santiago
- Subastan 44 relojes requisados a un narco juzgado en Santiago para saldar su multa
- Trabajadores del transporte quieren evitar la huelga indefinida: «Agardamos que a patronal queira negociar»
- La jefa de sala de un restaurante de Padrón, entre las mejores y más prometedoras de España