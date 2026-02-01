La Guardia Civil investiga las causas del fuego que calcinó tres coches en Bertamiráns

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga las circunstancias del incendio que en la noche del viernes calcinó tres vehículos aparcados en las inmediaciones del centro de salud de Bertamiráns (Ames).

El fuego se inició en el turismo estacionado en el medio y se propagó con rapidez a los dos vehículos que lo flanqueaban.

El fuego devoró por completo los tres vehículos / CEDIDA

Se escuchó una explosión

Una mujer que alertó al GES de Brión, en torno a las 22.00 horas, relató que, tras escuchar una explosión, observó cómo comenzaban las llamas.

Cuando los efectivos del Grupo Supramunicipal de Emergencias llegaron al lugar, el incendio afectaba ya a los tres coches.

Los Bomberos de Santa Comba también fueron alertados y se desplazaron hasta Bertamiráns, aunque finalmente no fue necesaria su intervención, ya que el fuego fue controlado sin mayores problemas por el GES de Brión.

El suceso se saldó sin daños personales. La densa columna de humo provocada por el incendio causó la alarma entre los vecinos, muchos de los cuales se acercaron al lugar para seguir los trabajos de extinción del fuego.