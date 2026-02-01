Oroso reinaugura una Casa da Xuventude mejor equipada

Tras la reforma acometida el pasado verano en el Local de los Mayores, donde se sustituyó el mobiliario y los sistemas de iluminación y climatización, el Concello de Oroso continúa con la renovación de los espacios de ocio del municipio. En esta ocasión, es la Casa da Xuventude, ubicada en el Centro Cívico de Sigüeiro, la que renueva su equipamiento.

El local multifuncional acaba de ser reinaugurado por el Concello tras la inversión realizada por la Xunta de Galicia para «mejorar los recursos y las posibilidades del espacio».

En concreto, el Gobierno autonómico destinó 15.000 euros a la adquisición de nuevo equipamiento para unas dependencias que, como subraya el Ejecutivo local que preside Álex Doval, fueron concebidas para «fomentar la participación, la creatividad y la convivencia de la juventud del municipio de Oroso».

En el acto de reapertura participó la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, quien recorrió las distintas dependencias en compañía del alcalde de Oroso y de los concejales de Xuventude, María Requejo, y de Turismo e Comercio, Carlos Fernández.

La actuación en el Local de los Mayores y en la Casa da Xuventude se suma a la reforma ya ejecutada en seis de los once locales sociales distribuidos por las parroquias orosanas: Oroso, Deixebre, Gándara, Vilarromariz, Senra y Cachopal.

La intención del Gobierno municipal es actuar este mismo año sobre otros tres locales parroquiales.