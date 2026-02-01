Restablecida la vía Razo-Aviño tras el colapso de la balsa de una antigua mina en Malpica

La vía que une los núcleos de Razo (Carballo) y Aviño (Malpica) quedó abierta de nuevo al tráfico la noche de este sábado tras la rotura de la contención de una balsa de agua en una galería de la antigua mina de Monte Neme.

La Policía Local avisó de la reapertura de la vía, cortada en la mañana del sábado por el incidente, tras la retirada de grandes cantidades de lodo, piedras y árboles.

La rotura de la contención de la balsa provocó que saliese el agua que contenía ladera abajo. En este caso, no se han producido más daños que las consecuencias materiales causadas por el arrastre. No es el primer siniestro de este tipo que se produce en el lugar.

Ya en 2014, la rotura de otra balsa, más próxima a las viviendas, ocasionó desperfectos cuya reparación, en la hemeroteca de la época, se cifraba en más de 100.000 euros.

Hace unas semanas, la Xunta de Galicia puso en marcha los trabajos de regeneración ambiental del entorno de la antigua mina de Monte Neme (con una inversión de más de un millón de euros) que se habían parado en los últimos días a causa de los temporales.

Las actuaciones previstas incluyen la demolición de las antiguas estructuras de hormigón de la zona de cantera, el relleno de terrenos, la modificación de algunas pendientes, la implantación de un sistema de drenaje y ciertas áreas de revegetación.

Al respecto, la Consellería de Economía e Industria descarta que el colapso de la balsa tenga relación con dichos trabajos, "pues no se estaban llevando a cabo en esa zona", y atribuye la causa de la escorrentía a las fuertes lluvias de los últimos días.

Por otra parte, la Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana destaca que "desde 2014, numerosas entidades sociales y ambientaes han venido advirtiendo de la falta de un control adecuado sobre el espacio minero de Monte Neme, reclamando con urgencia el drenaje y sellado de las balsas y el cumplimiento de la legislación autonómica y europea".

Según dicho colectivo, el proyecto puesto en marcha por la Xunta, (que tiene un plazo de ejecución de nueve meses), "llega más de una década tarde y se produce tras reiteradas denuncias sociales de incumplimientos, retrasos y falta de diligencia administrativa".

Considera asimismo que "las actuaciones planteadas se limitan a una parte del complejo y no abordan de manera integral los múltiples focos de impacto ambiental en Monte Neme, no solo en la actividad relativa a su época de cantera, sino a la actividad metalífera de wolframio y estaño iniciada a principios del siglo XX".

La Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana considera imprescindible que el Gobierno gallego impulse una restauración "integral, efectiva y técnicamente solvente" del conjunto del complejo de Monte Neme, estableciendo mecanismos de seguimiento y control público.

