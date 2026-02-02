Los alcaldes de Carballo y Malpica, a la espera de conocer qué originó la ruptura de la balsa de Monte Neme

Los alcaldes de Malpica, Eduardo Parga, y Carballo, Daniel Pérez, dan por controlada la situación generada por la ruptura de la contención de una balsa de agua de la antigua mina de Monte Neme, entre ambas localidades, y permanecen a la espera de conocer en detalle los motivos que originaron lo sucedido.

Todo ello después de que, en la madrugada del sábado, la rotura de una balsa de la antigua mina de Monte Neme provocase el arrastre de grandes cantidades de agua, lodo, piedras y matojos y terminase colapsando una carretera cercana, que estuvo cortada.

En declaraciones a Europa Press, el regidor de Malpica ha apuntado a que, probablemente, realice una evaluación para cuantificar los daños, como hizo cuando se dio una situación parecida en 2014. Entonces, la rotura de otra balsa ocasionó desperfectos cuya reparación se cifraba en más de 100.000 euros.

"En este caso no es tan grave como hace doce años porque el daño solo afectó al montes, no hubo daños a casa", ha constatado. Asimismo, a la espera de la evaluación de los técnicos, ha apuntado que no hay hipótesis de lo que pudo pasar.

Al mismo tiempo, Pérez, que ha explicado que no afectó "prácticamente nada" a su municipio, se ha mostrado abierto a tener una reunión con la Xunta para saber qué pudo pasar.

"Esto ya ocurrió hace 12 años y no se tomaron las medidas necesarias. Esperamos que ahora sí se tomen y se puedan evitar desastres como estos en el futuro", ha concluido.

La Consellería do Medio Ambiente, de la que depende Augas de Galicia, continúa realizando evaluación de la calidad de las aguas. Las primeras analíticas in situ revelaron valores "normales" de PH, oxígeno y condutividad en las aguas. Con todo, se recomienda a los vecinos de la zona que consuman exclusivamente agua de la traída.

El análisis de laboratorio posterior concluyó también el sábado que no había concentraciones apreciables de metales en las muestras tomadas en la desembocadura del vertido al mar.

Fuentes de Medio Ambiente consultadas por Europa Press han indicado que ya se trabaja en un análisis de ecotoxicidad con el fin de obtener una perspectiva medioambiental "más amplia" respecto a la habitual metodología físico-química que se suele aplicar.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno incidió el propio sábado en que la balsa contenía minerales y productos contaminantes. También remarcó que los restos del vertido llegaron al mar por la zona de las playas de la ría de Malpica, "sin observar mortalidad".

En este sentido, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha anunciado este domingo que su formación exigirá en el Parlamento de Galicia que Augas de Galicia realice analíticas de agua en el entorno afectado para comprobar "si existe contaminación".