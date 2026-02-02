Ecologistas en Acción presenta una denuncia penal contra la Xunta por el colapso de la balsa de Malpica

Ecologistas en Acción presentó este lunes una denuncia penal en los juzgados de Carballo por un presunto delito contra el medio ambiente en relación al colapso de una balsa de la antigua mina de Monte Neme, en Malpica, ocurrida el pasado sábado.

La denuncia se dirige contra responsables políticos y técnicos de la Xunta de Galicia, así como contra las empresas integrantes de la UTE Monteneme encargadas de las obras de restauración de la explotación minera.

Entre las personas denunciadas se encuentran la conselleira de Economía e Industria, el director xeral de Planificación Enerxética e Minas y un ingeniero de minas del departamento territorial de A Coruña.

Según el colectivo, la balsa reventó provocando "el vertido incontrolado de un gran volumen de aguas contaminadas con metales pesados, que descendieron hasta el arroyo de Tuixe, el arroyo de Riás y la playa de Riás, dentro de la ZEPA Costa da Morte, espacio protegido de la Red Natura 2000".

La organización ecologista desmiente las versiones oficiales que apuntan a un accidente fortuito causado por las lluvias o por la existencia de una galería desconocida. "La galería por la que se produjo el vaciado de la balsa estaba perfectamente inventariada al menos desde 1998 en documentos oficiales de la propia Administración autonómica", señala.

Ecologistas en Acción considera que la escorrentía está "directamente relacionada con los trabajos de restauración impulsados por la Xunta de Galicia, iniciados en diciembre de 2025, durante los cuales se realizaron importantes movimientos de tierras que provocaron el desplazamiento de las aguas contaminadas hacia una balsa que no reunía condiciones de estabilidad suficientes".

Considera que "parte de estas aguas deberían haberse sometido a un proceso de tratamiento, que supone más de la mitad del presupuesto del proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation".

La denuncia subraya también la "contradicción" entre los análisis oficiales actuales, que descartan contaminación pocas horas después del vertido, y las realizadas tras la escorrentía de 2014, "cuando Augas de Galicia confirmó la toxicidad de las aguas y lodos vertidos desde la misma mina".

Aquella rotura, ocurrida hace doce años, vertió más de 24.000 metros cúbicos de aguas "contaminadas", según Ecologistas en Acción, "causando daños de cientos de miles de euros y afectando gravemente a las parroquias de Aviño y Razo".

Para Ecologistas en Acción, lo sucedido el 31 de enero "no es un hecho aislado, sino consecuencia de décadas de abandono, falta de control y actuaciones administrativas irregulares, a pesar de que la peligrosidad de las balsas de Monte Neme está documentada en múltiples inventarios oficiales desde finales de los años noventa".

La organización solicita al Juzgado la apertura de diligencias previas, la toma de muestras y análisis independientes de las aguas y sedimentos, así como el requerimiento de toda la documentación administrativa y técnica relacionada con la mina, con las obras de restauración y con las autorizaciones de vertido.

Ecologistas en Acción anuncia además su intención de personarse como acusación popular en el procedimiento penal y reclama responsabilidades políticas y penales "para evitar que episodios de contaminación grave en espacios protegidos se vuelvan a repetir con total impunidad".