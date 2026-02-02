O BNG esixe responsabilidades á Xunta ante o “desastre natural advertido” en Monte Neme
Os nacionalistas sinalan que o Goberno galego "permaneceu inactivo seis horas dende que ás tres da madrugada unha veciña deu aviso ao 112"
O BNG esixe responsabilidades á Xunta ante o "desastre natural" ocorrido o 31 de xaneiro en Monte Neme, entre Carballo e Malpica, tras a rotura dunha balsa de auga na antiga mina localizada no lugar.
Os nacionalistas subliñaron que o perigo xa foi advertido ao Goberno galego en 2013 por parte do Concello de Carballo, “sinalando a posibilidade do desborde, e de feito ao ano seguinte, en 2014, pasou o que xa se sabía que ía pasar”.
Ademais, o deputado Óscar Insua destacou que “tamén sabían que había unha galería onde estaban embalsando a auga, porque fora advertida polo Concello de Carballo, e foi por onde rebentou o sábado; non sei que escusas porán, pero a Xunta estaba informada. Por iso imos esixir responsabilidades políticas, porque levamos doce anos esperando a que o Goberno galego resolva isto, e cando comezan hai unhas semanas, fano tarde e mal”.
A zona afectada foi visitada este luns polos deputados nacionalistas Óscar Insua e Xosé Manuel Golpe, que estiveron acompañados polo portavoz municipal do BNG Malpica, Miguel Varela. Os parlamentarios anunciaron que presentaron iniciativas parlamentarias para que o Goberno galego acometa un plan integral de restauración e seguridade na antiga mina.
Tanto Insua como Golpe sinalaron que "unha veciña avisou o 112 ás tres da madrugada desde o lugar do suceso, e desde Emerxencias non deron aviso ás autoridades locais ata seis horas despois, ás nove da mañá".
“Como é posible que a Xunta non avisara as autoridades locais ata pasadas seis horas desde o aviso da veciña e que tampouco fixera nada ata ese momento?”, preguntouse Óscar Insua.
“A sorte foi que non houbo danos persoais, senón non habería ninguén para auxilialos ata seis horas despois, o que é un auténtico despropósito”, engadiu.
Pola súa banda, Miguel Varela manifestou que “hai que denunciar o desleixo do Goberno galego neste tema, logo de estar de sobra advertidos”. A formación nacionalista indicou que Varela estivo na zona do suceso durante toda a xornada do sábado 31 de xaneiro, para manterse informado e dar traslado á veciñanza de Malpica de calquera advertencia de seguridade ante o acontecido.
