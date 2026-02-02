Rueda espera "conclusiones rápidas" sobre las causas de la rotura de una balsa en Malpica

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, espera que haya "conclusiones rápidas" sobre las causas de la rotura de una balsa de la antigua mina de Monte Neme, entre Carballo y Malpica, ocurrida el pasado sábado, "por si hay que actuar en consecuencia".

En la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, el titular del Gobierno gallego criticó que Ecoloxistas en Acción haya presentado ya una denuncia penal contra la Xunta por estos hechos. "Ya sé que hay algunos que hacen lo de siempre, una denuncia penal sin esperar siquiera un dictamen técnico que se va a producir muy poco tiempo después de que se produjese este desprendimiento", lamentó.

Al respecto, aclaró que las obras de restauración impulsadas por la Xunta "no se realizan en la zona en la que se produjo el derrumbamiento". Rueda pide esperar a las conclusiones técnicas sobre lo sucedido, que prevé que se conozcan esta semana, si bien indica que las primeras hipótesis de la Xunta apuntaban a las "lluvias de estos días".

Cuestionado sobre el hecho de que ya hubiese otra grave rotura en las balsas abandonadas de Monte Neme en 2014, Rueda aseguró que "claro que hacemos exámenes y seguimiento" sobre la situación de estos residuos mineros, recordando que la Xunta había aprobado más de un millón de euros para estas tareas en Monte Neme.

Además, insistió en que, "afortunadamente, los análisis acreditan que no se produjo contaminación en ningún acuífero ni en lo que estaba llegando hasta el mar". "No hubo contaminación, que es lo que más nos preocupaba, ni desgracias personales", insistió.

Noticias relacionadas

Este lunes se celebró una reunión entre técnicos de la Xunta y de la empresa adjudicataria de los trabajos de regeneración ambiental del entorno de la antigua mina de Monte Neme para evaluar lo sucedido y determinar las causas y las medidas preventivas a tomar para evitar que vuelva a producirse.