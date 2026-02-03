Ames dedica a obras en el rural el 52% de los fondos de planes de la Diputación

El Gobierno socialista de Ames presentó sus propuestas para el Plan Único POS+ 2026 (aportaciones de 2025 y 2026), dotado con 1.548.543 euros. Además, dentro del complementario, se incluyen 21 iniciativas, en función de los remanentes y a través de planes adicionales que podrían elevar la cantidad final al doble. El rural se verá especialmente beneficiado, con más del 52% del total, y el regidor Blas García añadía a esta cifra los 150.000 euros destinados a gasto social, «polo que o importe total ascendería a 1.730.724,94 euros».

La cuantía, que se presentará en el pleno de esta semana, divide la inversión en tres partes: núcleo do Milladoiro (22,25%), núcleo de Bertamiráns (17,81%) y rural de Ames (52,46%). «Se temos en conta os 27 proxectos dos plans principal e complementario», supera los 5 millones.

El edil de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, incluye en la propuesta del POS+ 2026 la pavimentación de viarios en Agro do Muíño y dos en Ortoñiño (229.991,04 euros); y la pavimentación de los accesos a Leboráns, en Trasmonte, hasta la carretera de Bertamiráns a Negreira (43.128 euros). Pero también el viario de Quintáns a Cortegada (Ameixenda); otro viario en Mercuto; la carretera de O Lombao a Covas, y otro en Ventosa, sin olvidar la pavimentación en Guimaráns y otros (165.112 €); las aceras de la avenida da Maía (224.016 euros); o la modernización del parque cubierto de la rúa Pardiñeiros, Milladoiro (299.908 €). Se reservarán 400.000 euros para gasto corriente.

Complementario 2026

El Plan complementario de 2026 incluye pavimentación de viarios en Pedrouzos (327.094 euros); seguridad viaria de Costoia-A Moniña y otro (232.289 euros); drenaje transversal (ODT) en Pedras (53.241 euros); refuerzo de infraestructuras escolares en Milladoiro (289.847,95 euros); mejora viaria en As Buceleiras (176.2845 euros); acondicionamiento del entorno de As Mimosas (76.192 euros); y seguridad viaria para el acceso a Sorribas (97.971 €).

También se busca aumentar la seguridad en Trasmonte-Sorribas (145.935 euros); en Sisalde (166.514 €); desde Frenza a la capilla de A Madalena en Tapia (153.967 €); pavimentación viaria en Calo-A Garea y otro en Agrón (81.119 euros); en el núcleo de Oca en Ames (206.033 euros); en la rúa Cereixos y otra (137.444 euros); así como los arreglos proyectados para el Centro de formación de Ames (335.673 €) .

Más intervenciones

Por último, dentro del plan complementario remozarán los márgenes entre Castelo-Lombao y otros (177.953 euros); la Travesía do Pedregal en Bertamiráns (164.968 euros); pavimentación del acceso a Casanova, en Biduído, y otro (103.071 euros); viarios en Ortoñiño (181.678 euros); acondicionamiento de la Travesía da Moa, Eira de Abaixo y Seidón, Milladoiro (159.753 euros); cambio de tejado en el polideportivo de O Milladoiro (227.341 euros); y acondicionamiento de la rúa Travesa (por importe de 302.402 euros).

Retiran 10.000 coches de Milladoiro

Al hilo de la humanización de Milladoiro, el edil de Obras rechazaba dar una fecha para que se resuelvan los remates pendientes: «Os operarios estarán alí ata que esté todo arranxado», aseguraba. Por su parte, el regidor Blas García cuantificaba «en 10.000 os vehículos que xa non pasan por esta urbe», según Transportes.

El dato llega frente a las críticas contra las obras que divulgaban tras la sustitución de dos marquesinas desniveladas, pero también por la presencia de pasos de cebra sin conectar con la acera, que también se eliminarán. En cuanto a los semáforos, García recuerda que «non funcionan porque aínda non se interconectaron», otra de las intervenciones aún pendientes.

Y todo sin olvidar que se van a ganar unos 40-50 estacionamientos al hacerse de sentido único (de bajada) la rúa do Rego. Asimismo, da fe de que «a xente di que mellorou a súa calidade de vida».

Presupuestos o moción de confianza

La concejala de Economía, Susana Señorís, confirmaba que los partidos de la oposición «xa teñen no seu poder o borrador dos orzamentos 2026», abogando por el consenso y recordando las aportaciones de los distintos grupos, tal como se hace con el POS provincial.

Al respecto del mencionado Orzamento de Ames 2026, el alcalde Blas García se mostraba optimista, y piensa llevarlo «a pleno extraordinario este mes de febreriro, o día 20 ou se cadra o 23». Aseguraba, al hilo, que «pensamos que os grupos permitirán a súa aprobación, despois das queixas que escoitamos por ter que prorrogar os anteriores». Y en caso de que los acuerdos no fructifiquen, ya sea en cuando a apoyar las partidas o al menos absternerse, el regidor tiene claro que «senón saen, irán mediante cuestión de confianza», un procedimiento que incluye la ley y mediante el cual habría que plantearse una moción de censura en caso de que las cuentas no recaben el indispensable apoyo.

Buena previsión con el POS

En cuanto al Plan de Obras e Servizos de la Diputación coruñesa para el presente año, el edil de Obras se mostraba esperanzado: «Hai boa previsión despois de reunirme coa oposición», recordando que se adaptaron a algunos de sus requerimientos las actuaciones, por lo que «pido o seu apoio» para no perder ese millón y medio de euros que, pendiente de otros planes y subvenciones nominativas, reserva la Diputación.