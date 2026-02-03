Ecoloxistas en Acción denuncia a la Xunta por la escorrentía de Malpica

Ecoloxistas en Acción presentó este lunes una denuncia penal en los juzgados de Carballo por un presunto delito contra el medio ambiente en relación al colapso de una balsa de la antigua mina de Monte Neme, en Malpica, ocurrida el pasado sábado.

La denuncia se dirige contra responsables políticos y técnicos de la Xunta, así como contra las empresas integrantes de la UTE Monteneme, encargada de las obras de restauración de la explotación minera. Entre las personas denunciadas se encuentran la conselleira de Economía e Industria, el director xeral de Planificación Enerxética e Minas y un ingeniero de minas del departamento territorial de A Coruña.

Según el colectivo, la balsa reventó provocando «el vertido incontrolado de un gran volumen de aguas contaminadas con metales pesados, que descendieron hasta los arroyos Tuixe y Riás y hasta la playa de Riás», en Red Natura 2000 y añade que la galería de la antigua mina por la que se produjo el vaciado de la balsa «estaba perfectamente inventariada al menos desde 1998 en documentos oficiales de la Xunta».

Ecoloxistas en Acción considera que la escorrentía está «directamente relacionada con los trabajos de restauración impulsados por la Xunta, iniciados en diciembre, durante los cuales se realizaron importantes movimientos de tierras que provocaron el desplazamiento de las aguas contaminadas hacia una balsa sin condiciones de estabilidad suficientes».

La organización solicita al Juzgado la apertura de diligencias previas, la toma de muestras y análisis independientes de las aguas y sedimentos, así como el requerimiento de toda la documentación administrativa y técnica relacionada con la mina, con las obras de restauración y con las autorizaciones de vertido.

Ecoloxistas en Acción anuncia su intención de personarse como acusación popular en el procedimiento penal y reclama responsabilidades políticas y penales.

El presidente lamenta que no se espere por el dictamen

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, espera que haya «conclusiones rápidas» sobre las causas de la rotura de la balsa «por si hay que actuar en consecuencia».

Además, criticó que Ecoloxistas en Acción presentara ya una denuncia penal contra la Xunta «sin esperar un dictamen técnico» y pidió esperar a las conclusiones técnicas, que prevé se conozcan esta semana, si bien «las primeras hipótesis apuntaban a las fuertes lluvias».

Rueda añadió que «los análisis acreditan que no se produjo contaminación en ningún acuífero ni en lo que estaba llegando al mar».