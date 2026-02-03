Roban e incendian un supermercado en Camariñas

El supermercado Spar, ubicado en la calle San Xurxo, de Camariñas, fue objeto esta madrugada de un robo y posterior incendio que dañó la mayor parte del establecimiento, según confirmó la propietaria del negocio.

Supermecado Spar de Camariñas. / Cedida

La voz de alarma saltó a las 6.00 horas cuando unos vecinos, tras sentir previamente una explosión, vieron como salía humo del supermercado. Hasta el lugar fueron movilizados los bomberos del parque comarcal de Cee, que sofocaron el fuego que, según señalaron, estaba concentrado en un bidón.

No obstante, el humo y el calor acumulado dañaron todo el local. "Como todo é plástico, quedou todo inservible", afirmó la gerente del negocio. Al lugar acudieron también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Judicial de Carballo, que asumió la investigación.

Explosión previa

El autor o autores de los hechos accedieron al local tras forzar la reja de seguridad y la puerta principal del supermercado. Para sujetar la reja colocaron varios palés debajo.

Vecinos de lugar escucharon "unha explosión pero, ao principio, pensaron que fóra un trono, porque houbo tormenta toda a noite, pero cando viron saír fume xa me avisaron", añadió la propietaria.

Tras las primeras observaciones y toma de pruebas en el local, "o que me dixeron dende a Garda Civil é que, probablemente, se lles fora de man a situación, e que ao querer eliminar as cámaras de seguridade prendeu o lume no local", subraya. La Policía Judicial se llevó los ordenadores "para ver se hai gravacións que permitan identificar ao autor ou autores".

De momento, y dado el estado del local, no pudieron concretar ni cuantificar el botín del robo, ni tampoco los daños en el local, que "son cuantiosos". Volver a poner en marcha el negocio "vai para largo", concluyó la titular del supermercado.