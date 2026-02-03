Nieto promete adecentar los socavones de sus 'leirapárquines' de Ames "en canto pare de chover"
Tras nivelar los terrenos, el edil de Obras afirma que se esparcirá zahorra, salvo en el del Supercor, donde se asfaltará
El estado es especialmente malo en el de la rúa dos Cereixos, en Milladoiro, y el de detrás de la Policía, en la capital
Las últimas tormentas han propiciado la aparición de auténticos socavones en los 'leirapárquines' habilitados por el Concello de Ames en Bertamiráns y Milladoiro. Por ello, el edil de Obras Gustavo Nieto, se ha comprometido «a actuar nestos espazos en canto remate de chover». En concreto, se nivelará el terreno y añadirá zahorra, salvo en la explanada del de Supercor, «onde se asfaltará».
De esta forma, las quejas de los usuarios han sido muchas a lo largo de estas semanas. Y no solo en las bolsas de estacionamiento del entorno de la capital, como la de detrás de la base de la Policía o la cercana a A Condomiña, sino también en la que enmarcan la rúa dos Cereixos y Agro da Madalena, ya en la mayor de las urbes.
Pancartas
Asimismo, en el que está en el entorno del centro de salud de Bertamiráns los residentes solicitaron, mediante pancartas, que se habilite un espacio de «calidade», y no otro 'leiraparquin' sin pavimentar, como los ya citados (hay que recordar que el del Supercor no es municipal, si bien también se prevé adecentar próximamente).
«Deste inverno non pasa», adelantaba Nieto, reconociendo el mal estado del firme, embarrado además, lo que afecta no solo a los vehículos, sino a los pasajeros cuando se suben o bajan a sus vehículos. En total, son varios cientos de plazas las que están actualmente a la espera de un completo remozado por parte de la administración municipal.
