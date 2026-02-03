EDUCACIÓN
Ofensiva do BNG e PSOE para demandar solucións para o IES Fernando Blanco de Cee
Apoian as demandas do profesorado e da ANPA do centro
O BNG e o PSOE demandan á Consellería de Educación "solucións" ás carencias do IES Fernando Blanco, de Cee. O deputado nacionalista, Oscar Insua, visitou o instituto para coñecer de primeira man as deficiencias, acompañado por profesores e membros da directiva da ANPA do centro educativo. A formación nacionalista solidarízase tamén coas familias que protagonizaron un peche reivindicativo este martes no IES Agra de Raíces.
O parlamentario do BNG avanzou que "seguiremos insistindo ata que a Xunta teña en conta as reivindicacións da comunidade escolar, e presentaremos as iniciativas que fagan falta para elo e por suposto apoiamos todas as mobilizacións do profesorado e das ANPAS reclamando melloras nos centros educativos".
Novas instalacións
Insua manifestou que "a verdade é que o estado do centro de ensino de Fernando Blanco é lamentable; en realidade mellor que reformar penso que sería necesario construír novas instalacións na parte traseira do instituto, porque entre outras cousas, a accesibilidade é inexistente en gran parte das aulas”.
O deputado engadiu que "o ximnasio é pequeno e non reúne as condicións idóneas para dar clases, hai fiestras de aluminio con cristal simple, humidades por todas partes e frío nas aulas, ademais de goteiras nalgunha delas; os automáticos saltan cada dous por tres, a aula de automación básica é un pequeno garaxe no que malamente caben 20 estudantes, e a de ciclo medio precisa unha ampliación”.
Iniciativas socialistas
Pola súa banda, o PSdeG-PSOE rexistrou unha batería de iniciativas no Parlamento de Galicia para que a Consellería de Educación da Xunta solucione os "graves problemas" do IES Fernando Blanco de Cee, "estruturais, eléctricos, térmicos e de seguridade".
A deputada Patricia Iglesias, asegura que "a seguridade do alumnado e do profesorado non poden esperar, o IES Fernando Blanco é parte esencial da historia deste municipio, de toda a comarca, do noso futuro". Defender este centro, engade, "é defender a educación pública en maiúsculas e o dereito da nosa mocidade a estudar en condicións dignas".
Reunión co conselleiro
Pola súa banda, a alcaldesa, Margot Lamela, traslada tamén unha mensaxe clara: "a seguridade do alumnado e do profesorado do IES Fernando Blanco é absolutamente prioritaria e non admite demoras". Solicitou unha reunión urxente co conselleiro de Educación, o director territorial e a Inspección Educativa.
"Aínda sendo unha competencia directa da Xunta de Galicia, desde o Concello imos estar vixiantes e activos ata que haxa solucións reais", engade a rexedora. Subliña que "o IES Fernando Blanco non é só un centro educativo; é unha peza clave para o futuro da nosa mocidade. Non podemos permitir que se deteriore nin que se poñan en risco as condicións nas que estudan e traballan", apunta.
As iniciativas parlamentarias socialistas instan a "executar de maneira inmediata as obras necesarias para reparar os tellados do edificio principal, eliminando as filtracións de auga e garantindo a seguridade das aulas". Tamén a "retirar e substituír a cuberta exterior deteriorada que conecta os distintos edificios do centro, eliminando materiais perigosos e garantindo condicións seguras de tránsito".
Masificación das aulas
Buscan así mesmo corrixir as deficiencias do sistema eléctrico, adaptar a iluminación exterior ás condicións de humidade do centro, modernizar o sistema de climatización, adoptar medidas para reducir a masificación das aulas e adecuar os espazos docentes á normativa vixente, cubrir de forma inmediata a praza vacante de conserxería e actuar sobre a seguridade viaria na contorna do instituto.
- Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
- Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos
- Nieve, tormentas y vientos extremos: Galicia inicia febrero bajo el azote del Atlántico
- La Xunta transfiere al Concello de Santiago la carretera de San Lourenzo a Vidán
- Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
- El funcionario de Ames que es feliz rescatando la sabiduría de las aldeas
- El secreto de la cascada de O Ézaro se oculta 12 kilómetros río arriba
- Tradición 'furancheira', cocidos y filloas: así es el calendario gastronómico que reina este febrero en Galicia