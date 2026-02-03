PATRIMONIO
Plan para protexer e valorizar un cruceiro en Camariñas
O Concello pretende pavimentar, iluminar e peatonalizar a contorna
O Concello de Camariñas presentou un proxecto para a protección e posta en valor dun cruceiro no lugar de Cruceiro, na parroquia de Xaviña. A actuación conta cun orzamento de 59.943,50 euros e o goberno local acordou solicitar unha subvención á Deputación da Coruña, dentro do seu programa para a posta en valor de Bens de Interese Cultural, para financiar os traballos.
O cruceiro, de catro metros de altura e do que non se coñece a súa antigüidade, atópase moi próximo á estrada AC-432, de Vimianzo a Camariñas, e sitúase na confluencia de dous vías con paso de vehículos, o que fai que actualmente estea desprotexido e sexa vulnerable a sufrir danos.
Bancos de pedra
O obxectivo do Concello "é poñer en valor o cruceiro, outorgándolle o protagonismo que merece". Así, renovarase a pavimentación e a iluminación, peatonalizar a zona, e a retirada e colocación nun novo punto dos contedores. Colocaranse tres bancos de pedra sen respaldo e catro xardineiras.
Desde o goberno local explican que se escolleu este cruceiro e non outro xa que "a axuda provincial só podía solicitarse para Bens de Interese Cultural que sexan propiedade do Concello, e non hai moitos". Ademais, engande, "o PXOM xa o marca como elemento a protexer”, sinala.
