Brión tendrá el borrador de la senda de Mourentáns en marzo para mejorar su seguridad

El alcalde brionés, Pablo Lago Sanmartín, y la diputada responsable de Infraestruturas Viarias e Obras de la Diputación de A Coruña, Mónica Rodríguez Ordóñez, mantuvieron una reunión en Brión para planificar la construcción de una senda peatonal en la DP-1302 Negreira-Urdilde, en Mourentáns. El borrador se presentará en marzo.

Lago, a su vez, confirmó que el Concello de Brión cuenta con los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, gracias a las cesiones negociadas con los propietarios a lo largo de los últimos meses. “Os veciños e veciñas de Mourentáns son conscientes da necesidade destas obras xa que estamos falando dun tramo cun tráfico de vehículos moi intenso e onde a xente non dispón case nin de beiravías polas que camiñar, tal e como puido comprobar a deputada durante unha anterior visita á zona”, explicó.

Pablo Lago agradeció a los propietarios “a súa extraordinaria colaboración e boa disposición á hora de ceder o terreo necesario para a construción das beirarrúas”. Hay que recordar que Mónica Rodríguez ya constató la necesidad de la obra en 2023, en una visita. Las aceras se extenderán durante 950 metros, entre los puntos kilométricos 3+215 y 4+074 de la DP-1302 Negreira-Urdilde a su paso por Mourentáns. El alcalde brionés espera que las obras puedan salir adelante lo antes posible, ya que se trata de una actuación que acumula mucho retraso, en concreto, cinco años.

Mejoras en la DP-1301

Por otra parte, el alcalde brionés aprovechó para trasladar la necesidad de otras dos actuaciones solicitadas en abril de 2024 al presidente provincial en la DP-1301 A Gándara-Amañecida.

La primera de ellas consiste en la finalización de las obras de ensanchamiento en el tramo entre A Luaña y Nináns, dado que el ente provincial ya ha intervenido en varios tramos. La segunda petición fue la mejora de la seguridad en esa misma carretera, pero de Liñares a Gronzo, trecho muy transitado pese a sus curvas y estrechez.